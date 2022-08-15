人行下調MLF利率 分析：為振興疲弱經濟

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（中央社台北15日電）中國人民銀行（央行）調降中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作利率。分析指出，該舉措旨在重振信貸需求、振興疲弱經濟，但在眾多前景不確定性下，其成效仍是問號。

中國人民銀行15日公告，展開人民幣4000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作，中標利率分別為2.75%、2.00%，均下降10個基點，這是人民銀行在今年內2度調降利率。

路透社15日分析，中國人民銀行在今年內第2次下調關鍵利率，經濟學家和分析師們認為，其他主要經濟體積極加息，中國則採不同政策，目的就是為了拯救被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重擊的疲弱經濟。

中國7月份新的銀行貸款降幅超過預期，出於對疫情反覆、就業情況和房地產危機等不確定性擔憂，企業、消費者對於信貸持保留態度。澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬說，「（央行）降息令我們感到意外」，這顯示了官方對於疲弱信貸數據做出回應。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰表示，儘管有通貨膨脹風險和流動性充裕的警告，在疫情蔓延和房地產行業崩盤等下行風險中，中國央行降息以刺激需求。

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中原銀行首席經濟學家王軍說，北京當局將專注於實施現有政策，而不是推出新刺激措施。現在正面臨一個典型的流動性問題，不管信貸供應多麼寬鬆，企業和消費者在承擔更多債務方面都持謹慎態度；甚至有人提前還清債務，「這可能預示著經濟衰退」。

中國官方設定全年經濟成長率達5.5%左右。華寶信託駐上海經濟學家聶文說，7月份所有經濟數據都令人失望，出口除外。實體經濟貸款需求疲軟，這表明未來幾個月前景必須謹慎看待，「要在下半年實現5%至5.5%的成長備具挑戰性」。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110815