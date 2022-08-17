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港媒：李克強訪深圳 顯示北戴河休假辦公結束

2022/8/17 10:14
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（中央社記者張謙香港17日電）中國官方媒體昨天報導總理李克強在深圳召開會議的消息，分析指出，這意味著北京中央領導人已結束北戴河休假式辦公。

星島日報今天刊登分析文章指出，每逢8月，北京中央領導人都會在央視新聞聯播「消失」兩週，群聚海濱城市北戴河休假式辦公。

昨天上午，大陸社交媒體廣傳李克強在深圳龍崗某創業園區與年輕人互動的影音，到了晚上，央視報導李克強在深圳主持並召開經濟大省省長座談會。

報導表示，這意味着北京中央領導人已經離開北戴河返回北京，將陸續回到螢光幕前。

對於李克強為何召開大省省長座談會，文章指出，今年春天，受國際因素影響，加上疫情擴散，上海封城，大陸第2季經濟成長（GDP）同比增速降至0.4%，上半年GDP增長2.5%，最新公布的7月經濟數據也全面下滑。

據指出，7月底召開的中共中央政治局會議已不再強調要達到5.5%的經濟增長目標，但仍要求經濟大省要勇挑大梁，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標。

因此，李克強這次在深圳召集6省省長開會，其中廣東、江蘇、浙江經濟發達，山東、河南、四川都是人口上億大省，6省的經濟總量、吸納就業占中國4成以上。（編輯：曹宇帆）1110817

李克強
北戴河休假結束 李克強深圳召開經濟大省座談會 李克強現身廣東 北戴河休假似結束
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