德國智庫研究：若與西方脫鉤 中國將是最大輸家

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（中央社台北17日電）德國大型經濟智庫Ifo日前發表研究報告指出，如果西方國家與中國雙邊脫鉤，中國的國內生產毛額（GDP）會驟降2.27%，這一降幅將遠高於西方國家的GDP降幅，中國將成為最大輸家。

美國之音（VOA）中文網報導，Ifo（Institute for Economic Research）8日發表的這項報告中，提出了5種可能出現的假設：德國與中國脫鉤；歐盟與中國脫鉤；西方國家與中國脫鉤；西方國家與中國脫鉤加上歐盟與美國達成自由貿易協定；西方國家與全球專制國家的脫鉤。

這項報告所定義的「西方國家」為歐盟27國、英國、美國、加拿大、日本和澳洲。而西方國家與中國的脫鉤，包括「單邊脫鉤」和「雙邊脫鉤」兩種。相較於只和歐盟脫鉤，若西方國家聯合與中國脫鉤，將大為增加中國GDP的損失。

這項報告指出，若西方國家對中國單方面脫鉤，將導致中國GDP下降1.4%；若二者雙邊脫鉤，中國的GDP降幅會高達2.27%，而德國僅下降0.76%，歐盟其他國家下降0.49%，美國下降0.48%。

這項報告因此指出，在與西方國家經濟雙邊脫鉤的情況下，中國將成為最大輸家。

根據報導，這項報告還以「政治的不安全性」和「政治的不確定性」等語，描述中國政治現狀。參與報告撰寫的專家多恩（Florian Dorn）解釋，中國政治的不安全性，表現在德國企業受到了中國政府下令切斷供應鏈的影響。

多恩指出，在疫情下，一些德國企業在不同程度上依附在這種政治不安全性上，受制於某些國家，某些政府的決定。這不是德國的決定，但他們必須對其他國家的某些決定作出反應。

他表示，中國政治的不安全性還表現在政治關係上，例如中國與台灣之間的局勢將如何發展。如果衝突開始加劇，美國是否會要求歐洲選邊站。（編輯：邱國強/張淑伶）1110817