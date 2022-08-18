四川水力發電降5成 國家電網想方設法保供電

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（中央社台北18日電）水力發電大省四川在高溫乾旱下出現缺電，國家電網表示正多措並舉，組織跨區跨省協調，最大限度支持川渝地區電力供應。此外，由13省提供的50台應急發電車也陸續抵達四川，提供緊急供電。

央視新聞報導，四川電力供應的80%來源於水電，今年當地遭遇60年罕見的高溫乾旱災害，影響範圍廣，持續時間長，造成各大流域來水嚴重偏少，部分主力水電廠已見底，全省水電發電能力下降5成以上。

8月上旬以來，四川全省預計最大用電負荷將比去年同期增加25%。7日開始，四川迎來嚴峻的高溫乾旱災害性天氣，預計還將持續一週左右的時間，面臨歷史同期最高的極端高溫、最少的降水量、最高的電力負荷三者疊加的局面。

報導指出，當前高溫乾旱天氣已造成全省15個市（州）嚴重受災。

當前高溫仍在持續。16日，國家電網有限公司董事長辛保安要求，加強電網運行監控，發揮大電網資源配置作用，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援四川與重慶地區電力供應。但報導並沒有提供數據，說明外省支援川渝地區電力的能力如何。

除了外省電力支援，各地的國家電網公司也以更換配電變壓器，加強檢修重點輸電通道設備等，提升用電安全。

目前四川已啟動3級保供電調控措施。第一步，啟動主動錯避峰措施，主動響應錯避峰負荷的電力用戶，將在結算電費時返還其響應費用。第二步，從8月14日至20日，對部分高載能企業實施停產「讓電於民」的緊急調控，讓出用電負荷約700萬千瓦，全力緩解供電壓力。第三步，要求各地立即通知企業做好生產調整，保障民生用電。

四川在線報導，從今天開始，來自北京、山西、山東、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、湖南、江西、遼寧、青海、甘肅13個省（市）電力公司的50台應急發電車將陸續抵達四川，提升特殊情況下應急供電保障能力。

第一批5台應急中壓發電車已接入成都中心城區、天府新區及周邊電網重載區域，保障當地供電。（編輯：張淑伶/邱國強）1110818