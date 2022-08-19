更多編輯台推薦新聞：
中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務
生活

中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務

文總「馬祖國際藝術島」 再奪德國紅點設計大獎
文化

文總「馬祖國際藝術島」 再奪德國紅點設計大獎

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗
文化

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

薩德事件纏身 韓國樂天全面撤出中國

2022/8/19 15:33（8/19 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國樂天集團決定出售成都樂天百貨，代表樂天將完全撤出中國市場。圖為中國遼寧已關閉的樂天百貨沈陽店外觀。（中新社）
韓國樂天集團決定出售成都樂天百貨，代表樂天將完全撤出中國市場。圖為中國遼寧已關閉的樂天百貨沈陽店外觀。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）韓國樂天集團決定出售成都樂天百貨，這是樂天在中國最後一家百貨門店，標誌著受薩德系統（THAAD）在韓國部署被波及的樂天，完全撤出中國市場。

香港01報導，樂天集團18日表示，董事會在7月間通過出售成都樂天百貨的決議。韓聯社引述相關人士表示，目前公司正推進出售股權，收購方及細節尚未敲定。

樂天在2008年進入中國市場，在天津、成都、瀋陽都設有據點，2012年在上海成立了中國總部樂天（中國）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2016年，駐韓美軍使用樂天所屬地塊，部署「終端高空防禦飛彈系統」（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD，又稱「薩德」）後，樂天在中國業務受到重挫。

2017年部分中國消費者為此發起抵制樂天的運動，要求樂天「滾出中國」，樂天在中國各項業務陷入癱瘓，業績大幅下滑。各門市陸續關閉，至今僅剩成都門市。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110819

延伸閱讀
薩德部署南韓惹惱北京 Q&A一次看懂中韓就薩德部署意見分歧 和解之路再現波瀾不甩中國三不一限 南韓薩德反飛彈系統基地恢復正常部署
樂天集團
樂天拿下接手桃猿首座季冠軍 下半季補強沒極限
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族