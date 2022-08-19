薩德事件纏身 韓國樂天全面撤出中國

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韓國樂天集團決定出售成都樂天百貨，代表樂天將完全撤出中國市場。圖為中國遼寧已關閉的樂天百貨沈陽店外觀。（中新社）

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（中央社台北19日電）韓國樂天集團決定出售成都樂天百貨，這是樂天在中國最後一家百貨門店，標誌著受薩德系統（THAAD）在韓國部署被波及的樂天，完全撤出中國市場。

香港01報導，樂天集團18日表示，董事會在7月間通過出售成都樂天百貨的決議。韓聯社引述相關人士表示，目前公司正推進出售股權，收購方及細節尚未敲定。

樂天在2008年進入中國市場，在天津、成都、瀋陽都設有據點，2012年在上海成立了中國總部樂天（中國）。

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2016年，駐韓美軍使用樂天所屬地塊，部署「終端高空防禦飛彈系統」（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD，又稱「薩德」）後，樂天在中國業務受到重挫。

2017年部分中國消費者為此發起抵制樂天的運動，要求樂天「滾出中國」，樂天在中國各項業務陷入癱瘓，業績大幅下滑。各門市陸續關閉，至今僅剩成都門市。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110819