5年前香港神秘失蹤 中國富商肖建華被判13年

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（中央社台北19日電）中國神秘富商、「明天系」創辦人肖建華失蹤5年後，7月4日在上海開審。上海市第一中級法院今天宣判，肖建華因違法運用資金等罪被判刑13年，罰款人民幣650萬元；明天控股被罰550.3億元。

上海一中院官方微博19日下午披露了明天控股有限公司與肖建華被控非法吸收公眾存款、背信運用受託財產、違法運用資金、單位行賄案的一審宣判結果。明天控股及公司實控人肖建華涉犯非法吸收公眾存款罪、背信運用受託財產罪、違法運用資金罪及單位行賄罪。

肖建華被判有期徒刑13年、罰款人民幣650萬元（約合新台幣2900萬元，下同），明天控股數罪併罰，決定執行罰金550.3億元。

法院稱，明天控股、肖建華的犯罪行為嚴重破壞金融管理秩序，嚴重危害中國金融安全，嚴重侵害國家工作人員的職務廉潔性，應依法惡懲；而明天控股、肖建華又同時具有自首、認罪認罰、配合追贓挽損等情節，肖建華還具有立功表現，依法可以從寬處罰。

肖建華曾長居於香港四季酒店，2017年初盛傳被「強力部門勸返大陸」。2020年7月，明天系旗下9家公司遭官方接管，包括4家保險公司、2家信託公司和3家證券公司。

肖建華具加拿大國藉，據傳多年來與中國政經高層關係密切，案件一直備受關注。

明天控股成立於1999年，肖建華為實際控制人。判決指出，2004年起，明天控股、肖建華違反中國金融管理法律和監管規定，採用分散股權、層層控股、隱名控股等手段，實際控制新時代信託、天安財產保險股、天安（貴州省）互聯網金融資產交易中心、包商銀行、華夏人壽、天安人壽、易安財險等多家金融機構和網路金融平台。

自2010年1月至2017年1月，明天控股、肖建華向社會公眾非法吸收資金超過3116億元；2012年7月至2017年1月，擅自運用客戶資金及受託財產逾1486億元；2013年11月至2017年1月，違法運用資金共計1909億元。

2001年至2021年，明天控股、肖建華為逃避金融監管及謀取其他不正當利益，向多名國家工作人員（另案處理）行賄股份、房產、現金等財物，共計折合6.8億餘元。

據通報，部分人大代表、政協委員及群眾代表參加了宣判旁聽。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110819