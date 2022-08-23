澳洲更憂中國即將攻擊 陸學者反指捏造威脅論

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（中央社台北23日電）中國自2018年與澳洲關係惡化後祭出經貿制裁，加上對台灣軍事威嚇，最新調查顯示澳洲民眾比台灣人更擔心即將受到中國攻擊，中國學者反指捏造中國威脅論。

位於坎培拉的智庫「澳洲協會」（Australia Institute）22日公布最新民調報告，結果顯示澳洲民眾擔憂中國即將對澳洲動武的比例，高於台灣民眾擔憂中國即將對台灣動武的比例。另外，澳洲受訪者認為中國具有「侵略性」的比例也高於台灣。

台灣每20名受訪者當中，有1人相信「即將」遭受中國以「武力襲擊」（armed attack）；而在澳洲，則是每10名受訪者就有1人對此感到擔憂。

澳洲人報 （The Australian） 22日報導，這項調查結果是在中國和澳洲關係持續緊張之下得出。本月初北京在台灣附近進行軍事演習後，澳洲隨後呼籲保持冷靜。

報導指出，澳洲前任政府多次對中國威脅提出示警，例如澳洲前國防部長杜登（Peter Dutton）曾說，維護和平的唯一方法是為 「戰爭做準備」；另時任澳洲內政部祕書長的裴佐洛（Mike Pezzullo）更說，「自由國家將再次聽到戰鼓擂響 」。

對此，澳洲前國防官員貝姆（Allan Behm）說，澳洲前政府加重了對北京的潛在恐懼，反映出越是把中國作為威脅來放大，作為國家對話的一部分，人們就越會認為「我必須對此感到焦慮」。

針對澳洲有關「中國會很快攻擊」的認知，中國官媒及學者群起批評。

環球時報今天以「他們居然信了，中國將很快入侵」為題報導指，澳洲協會創始人漢密爾頓（Clive Hamilton）在2018年出版了「無聲的入侵：中國因素在澳洲」一書，闡述所謂中國如何透過各種方法滲透澳洲政治和公民社會。據了解，該書對於澳洲政界針對中國的看法產生一定影響。

報導說，約5年前澳洲國內掀起反華的逆流，對民眾產生了極大的誤導作用。

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華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘指出，澳洲政治人物、媒體以及一些所謂智庫學者不斷地扭曲事實，捏造和向民眾灌輸中國威脅論。這份民調的結果揭示了澳洲對中國認知一個令人擔憂、可怕的現實。

陳弘認為是政治人物推波助瀾、媒體炒作以及一些所謂智庫專家的渲染下，澳洲民眾才產生和現實嚴重脫節的對華認知，且被利用推進對中國抱有敵意的一些議題或政策。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110823