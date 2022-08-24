魏鳳和上合組織講話 聲稱台灣議題是中國內政

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（中央社台北24日電）中國國防部長魏鳳和今天以視訊方式在上海合作組織國防部長會議發表講話，再度提到中方對美國眾議院議長裴洛西訪台一事強烈反對，並強調「台灣問題是中國內政」。

中新社報導，上海合作組織成員國國防部長第19次會議24日在烏茲別克首都塔什干舉行，魏鳳和以視訊方式與會並發表講話。

魏鳳和說，中國願意和各國一起，共同維護國際公平正義和世界和平安寧。但他話鋒一轉，聲稱「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政」，對裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，中方強烈反對、嚴厲譴責、堅決反制。

他還說，中國的立場得到世界上170多個國家和國際組織的「普遍理解和支持」。

裴洛西2至3日訪台後，共軍向台灣周邊海域發射11枚飛彈，並在台灣周邊連續多日舉行大規模軍演。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則指，議員訪台符合美國一中政策，任何軍事挑釁都是反應過度，沒有必要。

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除了重申對台立場，魏鳳和在視訊中表示，上合組織「走出一條新型區域組織的成功之路」。各成員國防務部門和軍隊應樹立安全共同體理念，不斷深化上合組織防務安全合作，合力築牢維護共同安全、普遍安全的堅實屏障。

上海合作組織是在中國境內成立的政府間國際組織，成員國包括中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦及中亞的哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克等8國；此外，伊朗正在加入程序中。（編輯：張淑伶/邱國強）1110824