中國再加碼穩經濟措施 支持發電企業與平台經濟

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（中央社台北24日電）中國國務院常務會議今天決定再加碼穩經濟政策，包括增加人民幣3000億元以上金融工具額度、支持發電企業發行2000億元債券，並釋出將放寬商務人士出入境、提出支持平台經濟措施等訊息。

根據央視網，中國國務院總理李克強今天主持召開國務院常務會議。會議指出，當前經濟延續6月份恢復發展態勢，但恢復基礎不牢固。在落實穩經濟一攬子政策同時，再實施19項接續政策，推動經濟趨穩向好、保持運行在合理區間，努力爭取最好結果。

這些政策既有延續對房地產領域的支持，也對當前高溫限電下的發電企業給予資金上的支持，主要包括：

一是增加人民幣3000億元（約新台幣1兆3200億元）以上政策性、開發性金融工具額度，依法用好5000多億元專項債結存限額。持續釋放貸款市場報價利率改革和傳導效應，降低融資成本。

二是核准開工一批基礎設施等項目。公布措施支持民營企業、平台經濟發展。允許地方「一城一策」運用信貸等政策，「合理支持剛性和改善性住房需求」。為商務人員出入境提供便利。

三是對一批行政事業性收費緩繳1季；四是支持中央發電企業等發行2000億元債券，再發放100億元農資補貼；五是持續確保物流通暢。

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六是各部門要迅速公布政策細則，各地要公布配套政策。國務院即時派出「穩住經濟大盤督導和服務工作組」，由部門主要負責人帶隊赴地方聯合辦公，改革提高審批效率，壓實地方責任，加快政策落實。

針對當前高溫乾旱影響各種生產經營，會議指出，要進一步做好抗旱減災工作。科學調度水資源，多措並舉增加抗旱水源。優先保障群眾飲用水。保障農業灌溉用水，指導農戶抗旱保秋糧。中央預備費拿出100億元，重點支持中稻抗旱。研究推動晚稻豐收舉措，中央財政持續予以支持。（編輯：張淑伶/邱國強）1110824