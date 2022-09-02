西藏民主日62週年 巴次仁：不因中國威脅棄民主

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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）今天是西藏民主日62週年，民間團體在立法院舉行相關活動。藏人行政中央司政邊巴次仁說，台灣與西藏一樣，有著民主政府，不能因為中國的威脅而放棄民主信仰。

由在台藏人福利協會主辦，達賴喇嘛西藏教育基金會、台灣國會西藏連線協辦的「慶祝流亡藏人建立民主制度62週年紀念活動」今早在立法院舉行。

在台藏人福利協會會長札西慈仁，達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參，立法院人權委員會秘書長吾爾開希，文山社區大學專案經理人李明哲，台灣人權促進會秘書長施逸翔、立委林昶佐、洪申翰、邱顯智等人均與會。

巴次仁透過影片發布致詞，他說今天非常感謝與台灣西藏社群、台灣國會友人首次在立法院一起舉辦西藏民主日的慶祝活動。在歡慶西藏民主日的同時，希望台灣以及各界民主領導人能與西藏流亡政府站在一起。

巴次仁並指，台灣與西藏一樣，有著民主的政府，遵循民主的制度、擁抱民主的價值，絕不能因為中國的威脅就放棄民主信仰。在艱難的時刻，「我們必須同一陣線、不屈不撓，堅定地一起維護民主」。

立委、同時也是台灣國會西藏連線會長林昶佐表示，2012年西藏第一次民選司政產生，代表西藏流亡社會的民主過程越來越穩固，這不僅具象徵意義，而是可以實際運作的機制，這也是為什麼今天在民主的台灣一同紀念西藏民主日62週年。

格桑堅參則提及，23年前他作為中共統戰系統的幹部前往西藏流亡政府的所在地印度達蘭薩拉，受到達賴喇嘛的親切接見。

吾爾開希說，當初他為了爭取自由而流亡，雖然中國政府是殘酷專制國家，但很多中國人民與民主運動人士仍在推動民主，等到哪天也許中國人民、維吾爾人等可以坐下來討論國家定位。

活動當中，藏人與出席與會者一同唱西藏流亡政府國歌、喇嘛念誦祈願文，並為自焚的藏人進行默哀。

第十四世達賴喇嘛16歲時成為西藏政治與宗教領袖後，1952年他在西藏拉薩成立改革委員會欲推動民主，然而1959年中共入侵西藏，達賴喇嘛流亡印度，改革中斷。

達賴喇嘛流亡印度後，成立西藏流亡政府，並於1960年9月2日成立西藏人民代表委員會。每年9月2日也成為西藏的民主日。（編輯：周慧盈）1110902

今天是西藏民主日62週年，民間團體在立法院舉行慶祝活動。圖為與會藏人在會中唱西藏國歌、為自焚藏人進行默哀等。中央社記者呂佳蓉攝 111年9月2日