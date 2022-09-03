香港單日確診再破萬 7患者死亡

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（中央社台北3日電）香港COVID-19單日確診病例再破萬例，今天新增確診1萬426例，其中本土感染1萬222例，境外移入204例，再有7名確診病患死亡。政府專家顧問許樹昌預測，疫情可能於本月見頂。

綜合香港01及商業電台報導，衛生當局目前懷疑Omicorn變異株BA.4或BA.5比率輕微上升，占整體病例63.1%，較昨天60.3%再增加。

政府專家顧問許樹昌今天在電台節目表示，預料這波由Omicron BA.5引起的疫情，可能會於本月見頂，隨後逐漸回落。

他表示，現在境外移入病例占本地整體病例不到2%，風險低於本地傳播。如果本土病例是輕症多、重症少，而醫療系統又能承受，入境檢疫便有條件由「3+4」改為「0+7」，即不需在酒店檢疫，改為7天居家檢疫。

許樹昌表示，如果10月確診數字回落，相信11月會更有條件轉為「0+7」，便利在港舉行國際金融峰會及七人欖球賽等大型活動。

香港自1月初爆發第5波疫情，3月中達到高峰，單日確診曾超過5萬例，隨後疫情逐漸回落。近月疫情再度升溫，9月1日確診1萬586例，是自3月以來再度單日確診破萬例。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110903