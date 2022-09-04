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中共20大 學者：習近平接班人直接入常可能性低

2022/9/4 19:22（9/4 19:36 更新）
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財團法人龍應台文化基金會4日在台北舉行「習近平這個人－從個人特質看二十大後新時局」思沙龍。圖為講者政大國關中心主任寇健文，他認為以習不分享權力的特質，接班人可能在中共20大進政治局，但直接成為常委的可能性低。中央社記者呂佳蓉攝 111年9月4日
財團法人龍應台文化基金會4日在台北舉行「習近平這個人－從個人特質看二十大後新時局」思沙龍。圖為講者政大國關中心主任寇健文，他認為以習不分享權力的特質，接班人可能在中共20大進政治局，但直接成為常委的可能性低。中央社記者呂佳蓉攝 111年9月4日
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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）學者寇健文今天表示，1960年代中期以後出生者才有可能成為中共總書記習近平的接班人，但是習不分享權力的特質，接班人可能在中共20大進政治局，但直接成為常委的可能性低。

中共20大將於10月16日登場。每5年一次的黨代會是中共政局權力分配的重頭戲，人事與接班梯次的布局，攸關大陸政局走向，也將影響國際與兩岸局勢。

財團法人龍應台文化基金會今天在台北舉行「習近平這個人－從個人特質看二十大後新時局」思沙龍，由研究中共政治的政大國關中心主任寇健文做主講。

寇健文首先分析了習近平的政治性格與領導風格，認為有6項特點，包含簡儉樸實、厭惡腐敗；隱忍堅持、高度自信；念舊重禮、除惡必盡；強勢領導、不墨守成規；犧牲小我、完成大我的集體精神；以及強調國家富強與社會主義的使命感。

由習近平的個人特質分析20大後的走向，在權力方面，寇健文認為，中共20大後權力肯定會集中，習近平沒有安全感不會分享權力，只有因身體狀況才可能不擔任某個職務。

對於20大會不會出現接班人？他認為，1960年代中期以後出生者才有機會。因此，現在政治局委員最年輕的是1963年出生的國務院副總理胡春華可能性相對低，胡春華有可能當常委，但大概不會是習近平的接班人。

他分析，新的接班人選可能會進到政治局，但直接變成政治局常委的可能性低，因為習不分享權力。

在經濟方面，20大後的5年，共同富裕將成為經濟政策重要的一環，即解決貧富差距的問題。外交上，仍會延續強勢外交，作法也將是「和平發展、大國崛起、向前壓迫、避免戰爭」，中國大陸仍強調處在戰略機遇期，不會想要主動打仗，但是因為已經是大國崛起，周邊國家與其他大國要尊重其核心利益。

在對台政策上，寇健文指出，中共對台的第3份白皮書中，提及反獨、反外力干涉與促統並行，認為未來20大以後，一定是「以戰逼談、以戰逼和」；另外，「兩制台灣方案」的內涵也較過去緊縮，如不再提不派軍隊、官員駐台，但卻增加外國與國際組織在台設置官方或半官方機構，需中央政府同意的說法。

寇健文表示，台灣的因應方式應為運用巧實力回應。若各大黨只顧選舉與黨爭，台灣將非常被動。（編輯：張淑伶）1110904

財團法人龍應台文化基金會今天在台北舉行「習近平這個人－從個人特質看二十大後新時局」思沙龍。圖為主講者政大國關中心主任寇健文（左）與主持人中山大學政治經濟學系教授辛翠玲（右）。中央社記者呂佳蓉攝 111年9月4日
財團法人龍應台文化基金會今天在台北舉行「習近平這個人－從個人特質看二十大後新時局」思沙龍。圖為主講者政大國關中心主任寇健文（左）與主持人中山大學政治經濟學系教授辛翠玲（右）。中央社記者呂佳蓉攝 111年9月4日
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