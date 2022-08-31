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中國下任總理人選 港媒：汪洋或胡春華

2022/8/31 10:26（8/31 10:39 更新）
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據分析，中國全國政協主席汪洋（左）、副總理胡春華（右）是下任總理熱門人選。（左圖為中新社，右圖為中央社檔案照片）
據分析，中國全國政協主席汪洋（左）、副總理胡春華（右）是下任總理熱門人選。（左圖為中新社，右圖為中央社檔案照片）
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（中央社記者張謙香港31日電）據分析，中共20大政治局常委只會微調，只有栗戰書和韓正退休。此外，中國總理李克強在20大之後一定會卸任，符合條件的接班人是汪洋或胡春華。

中共中央政治局昨天召開會議，確定中共20大於10月16日召開，星島日報今天刊文指出，在20大上，現任總書記習近平鐵定連任，即使最核心的政治局常委會也只是微調。

文章表示，根據換屆大會領導人「七上八下」（67歲連任，68歲退休）的不成文規定，只有中國全國人大常委會委員長栗戰書、國務院常務副總理韓正退休，總理李克強、全國政協主席汪洋、中央書記處書記王滬寧、中紀委書記趙樂際都將連任常委。

文章強調，69歲的習近平不受「七上八下」之限。

文章同時指出，20大在人事方面有兩大看點，一是會不會敲定接班人，二是誰出任總理。

在接班人問題上，文章認為，5年之後，習近平將滿74歲，不過以現代人的健康標準仍不算「老邁」，何況習近平還肩負「基本實現社會主義現代化」的重任。

因此，這次黨代會可能不會敲定「儲君」。

至於總理人選問題，文章表示，李克強已經擔任兩屆總理，根據憲法，肯定要卸任；按照慣例，總理人選一般要有副總理的經歷，目前符合條件的只有兩人：汪洋和現任副總理胡春華。（編輯：吳柏緯）1110831

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