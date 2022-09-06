四川地震 台東40名特搜員整裝待命救援

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）中國四川發生大地震造成重大傷亡，台東縣消防局接獲消防署緊急通知，40名特搜人員完成整裝，待命前往人道救援。

「記得油要卸乾」、「電池要夠」，今天上午台東縣消防局接獲消防署緊急電話，待命前往中國四川人道救援，特搜人員以最快速度整裝，中午前已經完成人員、裝備待命。

包括生命探測器、破壞剪和簡單糧食，特搜人員說，破壞剪是電池的，因為考量當地油料和電源短缺，所以要用電池的破壞剪；還有所有器具的油料因搭飛機關係要清乾。

台東縣消防局搶救科長郭俊宏說，今天上午消防署緊急通知台東縣消防局中國四川發生規模6.8地震，立即做準備救援工作，目前有40名特搜人員待命。

郭俊宏說，過去國際人道救援是各縣市消防局每個月輪值，目前改由獲得中型搜救隊國家認證的縣市消防局擔任國際人道救援，目前台灣僅有台北市、新北市、台東縣消防局獲得認證。

自民國110年起，內政部消防署為強化災害應變處理與提升救援效率，參考聯合國（INSARAG）標準，推動特種搜救隊國家認證計畫National Accreditation Process（NAP），分二階段檢核，首先為書面資料實地查核，針對搜救隊員資格、裝備器材等文件審查。

第二階段為36小時不間斷實質檢測，過程中針對USAR五大功能編組之管理、搜索、救援、醫療及後勤檢測16大項計有151點評估項目，進行地震災害搶救情境式模擬檢測，內容包含針對倒塌建物進行侷限空間人命搜索、救援、支撐作業、醫療、倒塌建物評估等，也有安排真人及假人受困者，必須要一一將受困者安全順利救出。（編輯：陳仁華）1110906