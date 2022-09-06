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四川地震多人傷亡 消防署：搜救隊完成救援整備

2022/9/6 10:27
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（中央社記者黃麗芸台北6日電）中國四川昨天發生規模6.8地震釀多人死傷。消防署今天表示，已完成搜救人員40人、搜救犬1隻與各式救援裝備器材5公噸救援整備，一旦接獲外交部或陸委會指示就即刻出發。

消防署上午發布新聞稿表示，昨天獲知中國四川發生大地震後，署內特種搜救隊第一時間就迅速完成國際人道救援任務整備救災，現已完成搜救人員40人、搜救犬1隻與各式救援裝備器材5公噸的國際人道救援專案包機救援任務整備，隨時可因應國際間各項災難應變速度，展現台灣救災軟實力。

由於中國四川強震所造成傷亡持續攀升，消防署說，除第一時間下令通報特種搜救隊各單位同仁進行人道救援任務整備外，也同步聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，一旦接獲外交部或大陸委員會指示，將即刻搭乘專機馳援，盡力搶救受困災民。

消防署說，本於人道關懷與救災無分國界精神，目前已做好人員、搜救犬及救援裝備器材各項整備，隨時做好國際人道救援任務準備。（編輯：方沛清）1110906

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