四川瀘定地震滿一週93人遇難 專家籲監測地質災害

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（中央社台北12日電）四川甘孜藏族自治州瀘定縣9月5日發生規模6.8地震迄今滿一週，目前已造成93人遇難、25人失聯，中國自然資源部專家示警，地震造成的地質災害可能持續幾年，須做好監測預警工作。

中國新聞網今天報導，目前瀘定地震已經造成93人遇難，其中甘孜州遇難55人、雅安市遇難38人。另有25人失聯，其中瀘定縣9人、石棉縣16人。

除人員傷亡外，中國自然資源部地質災害技術指導中心首席科學家殷躍平11日對預防次生地質災害提出3點建議。包括要更快更精確地發現隱患點、要更精準做好高位災害物源調查及要更專業地展開監測預警。

殷躍平表示，這次地震震央位於3條斷裂帶構成的Y字形構造交匯點附近。強震之後將加劇地質災害發生的風險。建議應盡快使用無人機等技術大範圍排查隱患，植被長出來後再查就難了。

另外他說，高山上開始滾落時的崩滑體雖然很小，但在過程中，由於鏟動沿途的鬆散堆積體，形成災害的體積會變得很大。根據經驗，災害體積可能會增加10倍甚至100倍﹔要注意對下游災後重建區可能帶來重大危害。

此外，他建議加強土石流專業監測預警，指次生災害的名稱容易讓人覺得它們是伴隨地震而生的，以為地震一結束，它們很快也就結束了，但實際上地質災害可能持續幾年，甚至十幾年。持續時間長，要重視監測預警工作。

重要的是土石流發生後透過影像技術智慧識別，可以給下游贏得幾十秒甚至幾分鐘的預警時間。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1110912