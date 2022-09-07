瀘定地震全境管控 災民及救災人員每天須做核酸

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（中央社記者邱國強北京7日電）瀘定地震發生後，所屬的甘孜州防疫指揮部宣布，瀘定縣及核心災區海螺溝全域實施臨時管控，人車只出不進，暫不接受社會救災。且災民及救災人員每天仍須做1次核酸檢測。

綜合中國媒體今天報導，甘孜藏族自治州應對新冠肺炎疫情應急指揮部5日公告，為「統籌做好抗震救災和疫情防控」工作，確保災民和救援人員身體健康和生命安全，因此發布8項管控措施，包括上述要點。

其中規定，對「瀘定縣、海螺溝全域」實施臨時管控，實行人車只出不進，暫不接受社會救援力量參與搶險救災。經州、縣防疫指揮部批准進入者，須持24小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼且無風險城市旅居史，在管控區入口處接受「落地檢」，才可進入。

同時，災區返鄉群眾確需進入者，還須持有目的地鄉鎮（街道）出具的證明。

公告規定，災區群眾和參與救援人員須做好自我防護，開展每天1次核酸檢測。進入人員聚集場所或密閉空間還須查驗健康碼、行程卡、風險城市旅居史，並掃場所碼，全程佩戴口罩。健康狀況異常人員須及時報告就醫，不得參加搶險救援工作。

這項公告還要求，災區安置點群眾須堅持「不聚集、不扎堆、不聚餐」，避免發生交叉感染。而異地投親靠友或安置的受災群眾，須提前了解目的地防疫要求，主動報備，持24小時內核酸檢測陰性證明，配合當地落實防控措施。

而臨時管控區內的景區景點、空間密閉場所和公共文體場所即日起暫停開放和營業。各類學校、幼兒園實施封閉管理，暫停線下教學活動。宗教活動場所暫時關閉，暫停宗教活動。（編輯：周慧盈）1110907