更多編輯台推薦新聞：
熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度
國際

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
四川地震
新聞專題
四川地震2/17
首頁 / 兩岸

四川地震 中國航天局急調10餘顆衛星馳援災區

2022/9/6 16:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）四川甘孜州瀘定縣昨天發生規模6.8地震。央視報導，中國國家航天局對地觀測與數據中心第一時間啟動民商衛星應急響應機制，緊急協調調度10餘顆衛星對地震災區緊急成像。

甘孜州瀘定縣昨天中午12時52分發生規模6.8地震，央視新聞報導，當天下午1時02分，國家航天局對地觀測與數據中心第一時間啟動民商衛星應急響應機制，緊急協調中國資源衛星應用中心及多家商業公司，調度高分三號01/02/03星、高分一號D星、高景一號等10餘顆衛星對地震災區緊急成像。

其中高分三號衛星於當晚7時11分成像獲取震區合成孔徑雷達影像（SAR影像），並於第一時間分發給國家減災中心、中國地震局地震預測研究所、四川高分中心及當地應急部門和單位，應急部門和單位拿到數據後第一時間分析獲得災區的受損情況。

中國國家航天局指將持續調度民商衛星支持瀘定地震防災減災救災工作，為災情研判決策提供空間信息支持。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110906

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
四川震區未來4天持續降雨 可能引發土石流