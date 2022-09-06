四川地震 中國航天局急調10餘顆衛星馳援災區
2022/9/6 16:26
（中央社台北6日電）四川甘孜州瀘定縣昨天發生規模6.8地震。央視報導，中國國家航天局對地觀測與數據中心第一時間啟動民商衛星應急響應機制，緊急協調調度10餘顆衛星對地震災區緊急成像。
甘孜州瀘定縣昨天中午12時52分發生規模6.8地震，央視新聞報導，當天下午1時02分，國家航天局對地觀測與數據中心第一時間啟動民商衛星應急響應機制，緊急協調中國資源衛星應用中心及多家商業公司，調度高分三號01/02/03星、高分一號D星、高景一號等10餘顆衛星對地震災區緊急成像。
其中高分三號衛星於當晚7時11分成像獲取震區合成孔徑雷達影像（SAR影像），並於第一時間分發給國家減災中心、中國地震局地震預測研究所、四川高分中心及當地應急部門和單位，應急部門和單位拿到數據後第一時間分析獲得災區的受損情況。
中國國家航天局指將持續調度民商衛星支持瀘定地震防災減災救災工作，為災情研判決策提供空間信息支持。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110906
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