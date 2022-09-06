疫情封控遇地震 官方：避難仍應減少聚集和接觸

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（中央社台北6日電）四川瀘定5日發生規模6.8地震，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零總方針，多處正在封控狀態，有民眾怕違規「想跑卻不敢跑」。官方強調，生命安全優先，避難時仍應減少聚集和接觸。

健康成都官方微博發出「成都疫情防控期間，遇到地震怎麼辦」一文直指，疫情防控期間，發生地震、火災、洪水等對市民群眾生命造成傷害的災害時，應優先保障市民群眾生命安全。

官方強調，條件允許情況下，個人應做好防護，安全撤離；避難時，應盡量減少聚集和接觸。高風險場所災害結束後，應及時做好疫情傳播風險評估，做好後續處置工作。

有民眾說，「這種詞條怎麼想出來的？真就核酸大於一切」；另也有人批評，面對直接威脅生命的情形，因應方式應該高於一切形式的管控。

5日下午，網傳一張成都市成華區一處疫情高風險社區物業在微信群組裡呼籲居民不要下樓的截圖，該名工作人員說，「地震再嚴重也嚴重不到哪去，在家裡待著是最安全的」。

瀟湘晨報5日報導，成都市雙流區一名超市老闆於地震發生當下仍在社區內作核酸檢測。他說，排隊等做核酸檢測的人們遇到地震還是保持淡定，等到核酸檢測做完後才返家。

新華社6日報導指出，截至6日上午7時，四川瀘定地震已造成65人遇難，其中甘孜州37人遇難、失聯12人；石棉縣28人遇難、78人受傷。

報導強調，目前正全力搜救傷員，妥善安置受災群眾，加緊打通救援通道，嚴防餘震和次生災害，加快搶修受災地區基礎設施，力求最大限度減少人員傷亡和災害損失。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110906