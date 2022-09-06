大旱之後必有大震？ 中國專家看法不一

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（中央社台北6日電）中國四川省甘孜州瀘定縣昨天發生規模6.8地震，死傷情形還在確認中。先前華中與華南地區旱象嚴峻，似乎印證大旱之後必有大震的「旱震理論」；但專家說，乾旱與地震兩者間無必然關聯。

貴州省地質環境監測院微信公眾號「貴州地災防治」1日刊載題為「話題：大旱之後必有大震，是危言聳聽還是科學預測？」文章指出，「大旱之後必有大震」最早可追溯至春秋戰國時代。

包括春秋末期魯國盲人史學家左丘明的著作「國語」，以及司馬遷的傳世之作「史記」都曾記載史實，周幽王二年（公元前780年），涇、渭、洛等3條河川枯竭，隨後發生地震，岐山崩塌。

研究大旱與地震間的關係始於中國地質學家耿慶國。耿慶國因為農夫告知，大旱之後必有大震，於是梳理自秦始皇時代至1971年史料，發現這段期間在華北及渤海地區共發生69次規模6以上地震。

其中地震前一年內發生大旱的次數為27次，地震前兩年發生大旱的次數為15次，地震前三年內發生大旱的次數為16次，地震前三年半發生大旱的次數為9次。

也就是說，在地震發生前的三年半內，累計發生大旱67次，占比達97.1%，於是耿慶國發表旱震理論，凡發生過規模6以上地震區域，在地震發生前的1至3年間，往往會出現嚴重旱災。旱災地域越廣、持續時間越長、程度越重，之後發生的地震更具破壞力。

1972年，華北及渤海北部乾旱面積達113萬平方公里，他預測，接下來3年華北及渤海地區，特別是遼寧、河北、山西，極可能發生規模7以上地震，倘若3年內沒發生，3年後發生的地震可能接近規模8。1975年2月，遼寧海城發生規模7.3地震。

中國地震台網路中心地震預報部副主任張永仙先前則說，從時間點切入對比旱震間的發生，看似有關聯性，不過藉由乾旱、氣候異常現象預測地震，虛報率很高，很難用於震前預測，兩者間沒有關聯。

他說，若是把統計時間拉長，從1900年到2013年，中國共發生142次規模6以上地震，其中震前4年內鬧旱災僅79次，比率56%。若以震央非大旱中心點而論，這110多年裡，共發生1297次旱災，1到3年後發生地震僅119次，占比9%。乾旱成因很多，不是每次大旱後都會誘發具大破壞力的地震。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110906