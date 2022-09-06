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中國科技巨頭助四川賑災 阿里巴巴捐2200萬

2022/9/6 12:57
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（中央社台北6日電）四川瀘定昨天發生規模6.8地震，多地道路中斷、房屋倒塌，傷亡人數持續攀升。中國多家大型科技企業相繼宣布捐款，其中阿里巴巴捐人民幣500萬（約新台幣2200萬）賑災，小米則捐贈100萬元。

據人民日報客戶端引述四川省甘孜州委辦公室，截至今天上午7時，瀘定縣磨西鎮地震已致甘孜州37人遇難，12人失聯，已收治傷者170人，其中56人重傷；另據央視新聞，截至上午5時50分，雅安市下轄石棉縣全縣範圍共接報28人遇難、78人受傷，其中危重5人、重傷12人。

在四川動員救災、不少救援物資也從中國各地湧入災區的同時，多家中國大型科技企業先後以旗下公益基金會名義捐款賑災。

綜合新浪科技、IT之家等媒體報導，阿里巴巴集團宣布以阿里巴巴公益基金會名義向地震災區捐款500萬元，這筆資金將依照當地政府統一運用，投入抗震救災及災後重建。

阿里巴巴並稱，派駐在甘孜的阿里公益鄉村特派員正全力聯繫和協調相關資源，協助前線災後救助工作。與此同時，旗下電商平台淘寶設置救災募捐網站，一般使用者只要搜索「願瀘定平安」就能進入並捐款。

除了阿里巴巴，中國新能源科技巨頭寧德時代同樣宣布捐款500萬，協助災民救助及災後恢復、重建工作。

專攻智慧裝置的小米集團上午宣布，以小米公益基金會名義向四川省慈善聯合總會緊急捐贈100萬元，用於地震災區抗震救災和災後重建工作。小米並表示，將持續關注災後救援情況，盡一切努力幫助災民紓困解難，共克時艱。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110906

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