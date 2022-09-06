四川瀘定地震遇難升至65人 中國科學院觀測站垮塌

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（中央社台北6日電）綜合央視新聞等陸媒今天報導，截至今天上午7時，四川甘孜州瀘定縣昨天規模6.8的地震已造成65人遇難，位於震央附近的中國科學院觀測試驗站垂直垮塌，受損嚴重。

人民日報客戶端引述四川省甘孜州委辦公室通報，截至今天上午7時，瀘定縣磨西鎮地震已致甘孜州37人遇難，12人失聯，已收治傷者170人，其中56人重傷；另據央視新聞，截至上午5時50分，雅安市下轄石棉縣全縣範圍共接報28人遇難、78人受傷，其中危重5人、重傷12人。

此外，中新網引述中國科學院成都山地災害與環境研究所消息，位於震央附近的成都山地災害與環境研究所貢嘎山高山生態系統觀測試驗站垂直垮塌，18名在站人員一度失聯，目前確認1名碩士研究生遇難、3人受傷，其餘14人安全。

由於災情嚴重，中國國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部將國家地震應急響應級別提升至二級；國家減災委、應急管理部將國家救災應急響應級別提升至三級。目前為止，已出動6500名軍警消防人力前往救災。

觀察者網引述雅安市抗震救災指揮部表示，鑑於目前災區尚處於緊急救援階段，作業空間有限，而且交通、通訊、住宿條件不便，建議非災區以及COVID-19疫情中高風險區的社會應急力量現階段不要自行前往災區。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110906