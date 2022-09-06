四川震區未來4天持續降雨 可能引發土石流

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（中央社台北6日電）中國四川甘孜州瀘定縣昨天發生規模6.8的地震，迄今最少造成65人遇難。央視報導，震區今天至10日會持續降雨，而且8日雨勢會增強，或引發泥石流（土石流）等次生災害。

央視報導，四川甘孜瀘定縣震區今天會有陣雨天氣，最高氣溫攝氏27度，7日早上最低氣溫15度，夜晚整體偏涼。預計當地一直到10日都會持續性有降雨，而8日雨勢還將增強，需防範持續降雨對交通、救援工作及應急處署工作的不利影響，夜晚也要特別注意保暖。

報導又指，一般震區地質條件相對脆弱，持續降雨有可能引發滑坡、泥石流等次生災害，不論是震區居民還是救援人員都要特別注意安全。

這場地震已造成65人遇難。據四川省甘孜州委辦公室通報，截至上午7時，瀘定縣磨西鎮地震已致甘孜州37人遇難，12人失聯，已收治傷者170人，其中56人重傷；另據央視新聞，截至上午5時50分，雅安市下轄石棉縣全縣範圍共接報28人遇難、78人受傷，其中危重5人、重傷12人。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110906