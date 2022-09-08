瀘定震災已82人遇難 過去5年四川共549次地震

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（中央社台北8日電）四川甘孜州瀘定縣5日的地震已造成82人遇難，另有35人失蹤。據統計，過去5年，四川共發生549次地震，中國專家說，研究顯示，四川地震頻發可能與2008年汶川地震及2013年蘆山地震有關。

甘孜州瀘定縣5日中午12時52分發生規模6.8地震。央視新聞引述官方消息說，截至今天上午8時，地震共造成82人遇難，另有35人失蹤、270人受傷；而黃金72小時的救援時限已在倒數中。

綜合健康時報等陸媒報導，中國地震局數據顯示，過去5年，四川共發生549次地震，而本次地震是繼2017年九寨溝規模7地震後最大的一次。

成都理工大學副校長、地質災害防治與地質環境保護國家重點實驗室常務副主任許強表示，相關研究表明，四川地震頻發可能和2008年汶川地震以及2013年蘆山地震有關。

許強表示，四川有一個Y字型構造帶，右支是龍門山斷裂帶，北起廣元市青川縣、通過綿陽北川縣、阿壩州汶川縣，一直到雅安蘆山縣都屬於這條斷裂帶；鮮水河斷裂帶是另外一個分支，從西藏境內經甘孜州康定市一直延伸到涼山州境內；Y字最下面的大樹杈則是安寧河斷裂帶。

他解釋，本次地震位於鮮水河斷裂帶，此處在歷史上經常發生地震，大部分的等級都是規模6、規模7，平均20至30年為一個週期。

許強說，該區域地震活動強烈，1700年以來沿該斷裂帶發生規模7以上地震8次，空間距離最近的為1786年6月1日四川康定-瀘定規模7.75地震，時間最近的為1973年2月6日四川爐霍規模7.9地震。

他表示，相關研究表明，2008年的汶川規模8地震以及2013年蘆山規模7大地震後，鮮水河斷裂附近庫倫應力明顯增加，斷裂帶走滑速率出現自北西向南東遞增現象，具備誘發大地震的可能性，相當於誘發了這部分地區。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110908