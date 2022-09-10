中國蘭州客運債台高築 試辦擔保讓員工貸款當薪水

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蘭州公交集團因負債累累達人民幣39億元，已數月發不出工資，於是下令員工自辦貸款發薪給自己。（圖取自天目新聞網頁tm.zjol.com.cn）

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（中央社台北10日電）中國地方財政又見惡化慘況。公營的蘭州公交集團因負債累累達人民幣（下同）39億元（約新台幣173億元）已數月發不出工資，於是下令員工自辦貸款發薪給自己，並由公司作保還本還息。

綜合中國天目新聞與中國新聞週刊等媒體報導，最近蘭州公交集團發給員工告知書：「用於解決2022年6月至9月份職工工資的蘭州農商銀行『金城E貸』薪易貸（專享）定制貸款，由集團公司提供連帶責任保證，並承擔按月結息、到期還本責任。」

蘭州公交集團宣傳部員工證實的確如此，但制定的員工自辦貸款自發薪方案還在測試階段，「我們公司目前共有8800餘名職工，但這封告知書只發放給了10幾人，旨在徵求職工的意見」。

這位員工指出，17年來票價維持1元沒漲過，並積極承擔社會責任還發敬老與學生卡等，估計讓利超過近10億，「從2020年開始，受多種因素影響，我們的收入已經無法覆蓋成本，維持不了企業的正常運營」。

員工說，從今年6月起，公司已近4個月沒有發薪酬，之所以令員工自行貸款自發薪，並由集團還本金及利息，實因蘭州公交集團已經沒有辦法申請貸款。

員工指出：「企業目前負債39億，負債率達72%，已無辦法再申請貸款。」經與合作的銀行商議才出此下策，眼下時值中秋和國慶，企業和上級部門都在設法解決問題。

針對蘭州公交集團發薪難，蘭州市國資委經濟企業改革科已成立「風險化解小組」協調資金調度，目前先發2000元給每位員工。

另有蘭州公交集團員工家屬質疑，員工是拿自己的信用辦貸款給自己發薪，「如果企業自己都因為各種原因辦理不下來貸款，那無法還貸的風險又由誰來承擔？」

對於蘭州公交集團出此奇招，中國網友說：「活久見，發工資還能這樣搞，貸款上班，真成魔幻世界了！」、「中國多數城市的公交運營都是市政補貼，很難盈利，但無論怎樣財政吃緊也很難看到官員被拖欠工資的」。

更有網友指出：「疫情影響以來，國內很多企業都生存困難了，政府本應大力扶持，而不是大方地去非洲撒錢了」、「現在內部矛盾越來越多，再這樣封閉下去，看看什麼時候會出亂子？」

上月河南周口市鄲城縣公交公司也曾發布營運困難的通知，並說已好幾個月發不出薪資給司機，無奈公車全面停駛。因中國境內的公車公司都是國營，發不出薪資給司機凸顯地方財政日益惡化。

此外，中國多個省市包括浙江與上海之前陸續傳出公務人員減薪的消息，減薪幅度約2到3成，關鍵在於公務員的薪資來源主要是稅收，當宏觀經濟還撐得住至少還有稅收進帳，反之若經濟數據逐漸趨緩，稅收勢必萎縮。

中國黑龍江省鶴崗市並傳出取消招聘基層公務員計畫，雖然這份公告發布後不久隨即被消失，但「地方政府沒錢了」的耳語已不脛而走。

估計截至2021年10月，中國31省市的地方政府債務餘額達人民幣29兆6500億元，其中僅上海市、廣東省、北京市、浙江省、江蘇省等5個省市自治區的地方債務率低於100%的風險警戒線。

華裔美籍學者裴敏欣曾經在日經亞洲撰文表示，中國自2009年開始大幅舉債，以刺激經濟成長，如今債務占國內生產毛額（GDP）比例高達264%。（編輯：曹宇帆）1110910