江蘇山東公共收入大減 卻要完成財政上繳任務

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（中央社台北22日電）中國國務院總理李克強日前要求江蘇及山東等4省要挑大梁穩經濟，完成財政上繳任務。但陸媒分析，今年上半年江蘇省和山東省一般公共預算收入，卻分別年降17.9%和8.2%。

李克強16日在深圳召集6省領導人召開「經濟大省政府主要負責人座談會」，廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川領導人出席。

李克強表示，這6個經濟大省經濟總量占全國45%，「經濟大省要勇挑大梁」，發揮穩經濟關鍵支撐作用，並指6省當中4個沿海省分，即廣東、江蘇、浙江及山東對中央財政淨上繳中貢獻超過6成，要完成財政上繳任務。

第一財經21日報導，江蘇省和山東省是財政強省，財政收入規模位居全國前列，也是全國少數幾個中央財政淨上繳省份。所謂淨上繳中央財政收入，一般是指地方貢獻的中央財政收入減去當地獲得中央轉移支付等收入差額。

報導引述粵開證券研究院數據，2019年江蘇省和山東省淨上繳中央財政收入分別為人民幣4091億元（約新台幣1.8兆元）和2152億元。國盛證券研究所數據顯示，2020年江蘇省和山東省淨上繳中央財政收入分別為4870億元和1036億元。

這兩個省分完成今年中央財政淨上繳任務，將對支撐國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付發揮重要作用。

不過，報導指出，今年疫情衝擊超預期，影響企業正常經營，也影響稅收，而大規模退稅減稅降費、緩稅費舉措也在短期造成地方財政大幅減收，房市低迷也使房地產相關收入增長乏力甚至下滑。

江蘇省和山東省的財政收入也因上述原因，受到明顯衝擊。

報導引述國家統計局數據，今年上半年江蘇省和山東省一般公共預算收入分別是4639億元和3950億元，按自然口徑分別年降17.9%和8.2%。

官方數據顯示，截至7月20日，江蘇省累計落實新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過3200億元，其中落實增值稅留抵退稅1835.2億元。今年上半年，山東全省落實各項退稅減稅降費政策為市場主體減負約1958億元。其中，增值稅留抵退稅1408億元。

報導指出，為了更真實反映經濟現狀，官方公布了扣除增值稅留抵退稅因素後的增速。今年上半年江蘇省和山東省扣除增值稅留抵退稅後，收入增速分別為負5.8%和正6.3%。

為了承擔經濟大省的責任，江蘇等省分已經研究下一步工作安排。

江蘇省政府在19日的常務會議上提出，會全力以赴為穩經濟挑大梁、作貢獻。會議強調，要綜合施策擴大需求，更好發揮有效投資、補短板調結構、穩就業帶消費的綜合效應，加快重大項目建設、盡快形成實物工作量，持續釋放消費潛力，切實鞏固外貿外資向好勢頭。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110822