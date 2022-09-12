中國外交部：習近平出席上合峰會 出訪哈薩克

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（中央社台北12日電）中國外交部今天下午3時宣布，中國國家主席習近平將於14至16日期間出席上海合作組織峰會，且將出訪哈薩克、烏茲別克。這是COVID-19疫情爆發以來，習近平首次出國訪問。

中國外交部官網12日下午3時刊發消息，外交部發言人華春瑩宣布，14至16日期間，習近平將出席在撒馬罕（Samarkand）舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議，並應哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）邀請，對兩國進行國事訪問。

這次出訪行程是習近平在疫情爆發以來首次出國訪問。哈薩克外交部6日消息指出，習近平結束哈薩克行程後將轉往烏茲別克撒馬罕，烏茲別克是這次上合組織峰會主辦國，撒馬罕是歷史上絲路的一大集散地；上合組織峰會將於15至16日期間舉行。

上合組織成員包括中國、印度、巴基斯坦、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等中亞各國。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、印度總理莫迪（Narendra Modi）等人預定出席。

由於印中關係處於谷底，印度媒體尤其關注莫迪與習近平屆時在峰會上的互動情形，藉此判斷印中關係接下來的發展方向。

俄羅斯駐中國大使德尼索夫（Andrey Denisov）7日表示，蒲亭、習近平將在上合組織峰會上會面，俄方正在為兩人安排「一場嚴肅、成熟的會面」，與中方夥伴就詳盡議題研商，兩位領導人將大幅度地談到「雙邊議題與國際問題」。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110912