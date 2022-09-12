天主教媒體分析 教宗訪哈薩克會見習近平機會不高

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）教宗方濟各明天出訪哈薩克，中國國家主席習近平後天也將抵達哈薩克。權威天主教媒體認為，兩人會晤機會不高，因為可能面對許多尷尬議題，包括香港榮退樞機陳日君遭國安法起訴案19日即將初審等。

天主教權威媒體十字架報（Crux）昨天報導指出，教宗13到15日出訪哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），可能會面對3張「空椅子」，包括俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）、習近平、以及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

報導指出，習近平在疫情後首次出訪地點選擇哈薩克，出訪時間又跟教宗訪問重疊，各界難免不會推想兩人是否會有一場「密談」（tête-à-tête），但「目前看起來可能性不高」。

教廷新聞室發言人布魯尼（Matteo Bruni） 9日舉行記者會回應媒體提問時，避談「方習會」的可能性，僅表示教宗出訪「目前沒有行程更動」（no changes to the program）。

十字架報認為，習近平避免此時會晤教宗的理由之一，是可能不想捲入中國在俄烏戰爭立場的話題。教宗方濟各此次出訪哈薩克，一開始就被定調是試圖解決烏克蘭危機的外交手段，因為哈薩克位處俄、中之間，是教宗盼促成對話的天然平台。

報導表示，第二個理由是，梵中主教任命協議10月將續約，習近平可能會避免捲入此事引起的批評與爭議，尤其陳日君的司法審判將緊接著在19到23日舉行，「很難想像習近平可以會晤教宗，卻不對陳日君事件和迫害宗教自由作為提出任何解釋」。

報導認為，中國10月即將舉行20大，習近平在尋求延續他的領導權之際，應會避免捲入這些他不想要的對話。

報導表示，「空椅子」在美國政治中，常用來指一方邀約對方辯論，另一方卻選擇缺席，教宗是一位傳奇的「對話家」，這次出訪是對教宗對話技能的最佳測試，教宗必須設法讓他最想交流的三個「失聯」對象，跟他展開對話。

教宗方濟各預計出席在哈薩克舉行的「世界宗教領袖會議」，這是每3年舉辦一次的跨宗教領袖會議。前教宗若望保祿二世（St. John Paul II）曾在2001年911恐怖攻擊事件後訪問哈薩克。

教宗預計在當地時間13日傍晚5時45分搭機抵達努爾蘇丹，15日晚間8時15分返抵羅馬機場。（編輯：郭無患）1110912