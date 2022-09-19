港媒：國際郵輪擬放棄在港經營公海遊

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（中央社記者張謙香港19日電）據報導，皇家加勒比海國際郵輪公司旗下一艘郵輪可能放棄重新停靠香港經營「無目的遊」─一般指公海遊。

根據英文南華早報今天的報導，這艘郵輪叫「海洋光譜號」，2月因防疫問題離港前往新加坡，公司方面月前向香港當局申請郵輪重新來港經營。

報導引述消息人士說，公司方面遲遲未獲香港當局答覆是否批准郵輪重新來港經營，因此失去耐性，傾向放棄讓「海洋光譜號」重新來港。

據報導，郵輪公司發言人沒有確認以上消息，但表示，公司方面在跨區域調動郵輪時，需要一定時間，由於香港官員至今沒有公布放寬防疫路線，公司在調動郵輪時，不可能把香港包括在計畫內。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，香港一直嚴格防疫，不單令經濟民生受到衝擊，最近更有國際比賽接連放棄在港舉行，包括一年一度的國際馬拉松比賽及國際龍舟賽。

港府嚴格的防疫政策顯然已引起社會反彈，尤其是工商界，而即使建制派人士包括前政務司司長唐英年及知名商人吳光正，早前也公開發表談話，要求政府放寬防疫限制。

日來，本地各大主流報章也大都要求政府把握時機，提出放寬防疫路線，有報章甚至批評政府防疫政策僵化，不知民間疾苦。

在防疫上及平衡經濟民生利益上，行政長官李家超率領的特別行政區政府顯然正承受巨大壓力。（編輯：張淑伶）1110919