國際航協：防疫政策令香港失去樞紐地位

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（中央社記者張謙香港22日電）據報導，國際航空運輸協會指出，北京對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）實施的「清零」政策已令香港失去國際航空樞紐地位。

明報今天在報導中表示，根據香港國際機場的數據，今年4至6月，機場客運量只有59.1萬人，而同期新加坡機場的客運量高達730萬人，較香港多逾11倍。

報導引述國際航協（IATA）表示，中國大陸的「清零」政策已令香港失去國際航空樞紐地位。

報導表示，國際航協總裁華爾希（Willie Walsh）21日在多哈一場會議表示，如果中國明年繼續實施嚴格入境限制，將影響全球航空業整體復甦，同時會摧毀香港，令香港失去國際航空樞紐地位。

據報導，根據分析機構Sobie Aviation的數字，今年第2季新加坡機場的客運量達到730萬人，居亞洲之冠，印度德里機場及泰國曼谷機場並列第2，客運量320萬人。

第4至第10依次為韓國首爾、馬來西亞吉隆坡等機場，客運量由290萬至180萬人不等，其中沒有香港。（編輯：周慧盈）1110922