中國央行連發多文談金融政策 透露維持貨幣寬鬆

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（中央社台北22日電）面對通膨對經濟的衝擊，不少國家採取緊縮貨幣政策應對，中國卻始終反其道而行。中國央行近期連發4篇文章談金融政策，強調真實利率處於合理水平、留有空間，被解讀為維持寬鬆貨幣政策。

在後疫情時代，通貨膨脹已經成為世界各國首要面對的經濟難題，美國聯邦準備理事會（Fed）當地時間21日宣布升息3碼，這是今年以來第5次升息，也是連續第3次升息3碼，試圖藉此遏制通膨問題。

此外，過去半年間，不少國家也選擇程度不一的緊縮政策，應對通膨。然而中國卻始終「老神在在」，反其道而行，維持相對寬鬆的貨幣政策。

綜合第一財經、21世紀經濟報導，中國人民銀行（中國央行）近日連續發布4篇文章談論金融政策，除了強調地毯式排查金融風險，也強調人民幣匯率「雙向波動，總體穩定」，以此安撫市場。

而引人注目的是，文中特別強調中國央行自2018年以來13度降準，以金融工具支持實體經濟；以及真實利率處於合理水平，是留有空間的最優政策。

這樣的說法被認為是透露中國將持續維持寬鬆貨幣政策。

德國之聲報導，在世界主要經濟體中，中國是唯一沒有升息反而降息的國家。今年8月22日中國央行宣布調降貸款市場報價利率（LPR），為今年內第3次。 隨後於9月15日，中國6大國有銀行宣布調整個人存款利率，包括活期存款和定期存款在內的多個項目利率，下調幅度於0.1%到0.15%不等 。

分析認為，這項政策的重要目標之一是鼓勵民眾不要大量儲蓄，在中國國內通膨壓力不大的前提下，為降息提供空間。

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根據中國央行貨幣政策司發布的文章指出，目前中國定期存款利率約為1%至2%，貸款利率約為4%至5%，真實利率略低於潛在實際經濟增速，處於較為合理水準，留有空間的最優策略。

文中也強調，當前中國的經濟成長、物價水準、就業狀況、國際收支平衡等貨幣政策調控目標均運行在合理區間，從實際效果上也充分驗證了中國當前的利率水準總體上處於合理區間。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110922