內蒙煤炭腐敗倒查20年 處分近千人追繳2800億

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（中央社記者邱國強北京22日電）在中央要求下，內蒙古官方2020年2月對涉煤炭腐敗展開「倒查20年」行動。中共中紀委機關報表示，這項倒查行動截至目前已調查1163人，處分942人，並已追繳人民幣628億元。

中紀委旗下的中國紀檢監察報今天報導，中共內蒙古自治區黨委2年多來按黨中央要求，針對白向群、邢雲、雲光中等案暴露出的內蒙古煤炭資源領域深層次問題，以「高壓之勢」專項整治違規違法問題，在解決一批重大問題、查辦一批重大案件、挽回一批國有資產損失、堵塞一批制度監管漏洞方面「收獲了累累戰果」。

報導指出，截至目前為止，「倒查20年」行動已查處案件789件共1163人，並有19名幹部主動投案。其中給予黨紀政務處分942人，追繳挽回損失人民幣628億元（約新台幣2800億元），清收處置煤炭資源299億噸。

報導說，隨著專項整治的深入推進，內蒙「涉煤腐敗的蓋子逐步揭開」，涉煤「黑色交易」浮出水面，一批「涉煤老虎」紛紛落馬。其中，內蒙古煤炭地質勘查（集團）有限公司「上下貪墨成風」，連續4任主要領導「前腐後繼」，多達21人相繼被查。

報導指出，截至目前，內蒙古自治區共發現企業具體問題5261個，已完成整治4862個。針對查案中發現的煤炭資源領域中偷採、盜採的不當得利、煤炭資源開發過程中應繳未繳的各種稅費，全區各級紀檢監察機關和相關行業主管部門最大限度追繳挽回涉煤領域國有資產損失。

2020年2月28日，中共內蒙古自治區黨委、內蒙古自治區政府召開「煤炭資源領域違規違法問題」專項整治工作動員部署會議，「倒查20年」的煤炭資源領域反腐風暴就此開啟。

2022年1月18日，由央視與中紀委聯合製作電視專題片「零容忍」的第4集「系統施治」單元中，即重點提到內蒙古煤炭資源領域的腐敗治理典型。（編輯：楊昇儒）1110922