中國商務部：進一步提高貨物貿易零關稅比例

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（中央社台北22日電）中國商務部發言人束玨婷今天表示，中方與自由貿易夥伴的貿易額已占外貿總額35%，未來將進一步擴大自貿範圍，提高貨物貿易零關稅比例，放寬服務貿易和投資市場准入。

據中國商務部官網發布，束玨婷22日下午在商務部例行記者會答覆記者相關提問時，作以上表示。

束玨婷說，中國加入世界貿易組織20多年來，自貿「朋友圈」不斷擴大，自貿協定內容日益豐富，水準不斷提升，立足周邊、輻射「一帶一路」、面向全球的高標準自貿區網路初步形成。

她說，截至目前，中國已與26個國家和地區簽署了19個自貿協定，自貿夥伴覆蓋亞洲、大洋洲、拉丁美洲、歐洲和非洲。中方與自貿夥伴的貿易額占外貿總額35%左右。

束玨婷表示，下一步，中方將從「擴圍、提質、增效」三方面發力，推進實施自貿區提升戰略，有效聯通國內國際兩個市場兩種資源，為更高水準對外開放提供機制性保障，服務構建新發展格局：

一是進一步擴大範圍。積極推進加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進程，與協定成員國展開磋商，保持密切溝通；全面推進加入數位經濟夥伴關係協定（DEPA）談判，力爭儘早正式加入；繼續推進與海合會、厄瓜多、尼加拉瓜、以色列、挪威及中日韓等自貿協定談判和中國－東協自貿區3.0版等升級進程，與更多有意願的交易夥伴商簽自貿協定，共同推動區域經濟一體化和貿易投資自由化便利化。

二是進一步提升水準。進一步提高貨物貿易零關稅比例，放寬服務貿易和投資市場准入，積極參與數位經濟、環境保護等新規則議題談判，推動建設更高水準開放型經濟新體制。

三是進一步增強實效。以區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效實施為契機，加大對自貿協定的宣介、推廣、培訓，提升自貿協定綜合利用率，讓協定更好更快惠及企業和人民。（編輯：楊昇儒）1110922