吳尊友：今冬出現全球第6波疫情流行可能性較大

（中央社台北24日電）中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友分析今年冬季COVID-19疫情走勢，認為出現全球第6波疫情流行的可能性較大，機率約在50%以上，但死亡人數不會很多，衛生系統更有能力應對。

全球相繼放寬邊境疫情管制之際，中國迄今仍堅持「清零」政策未鬆綁。

吳尊友24日下午在微博發文分析全球疫情形勢。他說，今冬疫情的趨勢還很難判定，不過疫情走勢有3種可能情景：

第一是疫情在當前的形勢下繼續向好，雖然不大可能在今冬實現疫情結束，但發病數和死亡數將繼續下降。出現這種情景的可能性比較小，機率不到30%。

第二是維持或小範圍波動於當前的疫情狀況，即今冬的發病人數每週波動在300萬至500萬例，每週死亡人數波動在1至2萬例之間。出現這種情景的可能性存在，機率約在30%至50%。

第三是今冬將出現全球第6波疫情流行。出現這種情景的可能性比較大，機率約在50%以上。判斷依據有三：一是當前的全球疫情形勢依然處於高位水平流行；二是很快進入冬季，即使沒有新的變異毒株出現，僅人員聚集和流動，加上冬季環境，就足以將當前的疫情數推向新一波流行；三是根據過去近3年的病毒變異情況來看，還不能排除出現新變異株的可能。

吳尊友表示，儘管出現全球第6波疫情流行的可能性相對要大一些，但今冬疫情造成的死亡人數，估計不會很大。依據有三：一是全球疫苗接種持續向好，接種率繼續不斷提高；二是前5波疫情已經造成人群中最弱的那部分人死亡，剩下的部分對COVID-19的抗擊能力相對較強；三是從過去的疫情防控中總結了經驗，加上新治療藥物的應用，衛生系統更有能力應對可能發生的新一輪疫情。（編輯：楊昇儒）1110924