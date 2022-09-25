中共訂幹部下台15標準 官媒宣傳嚴中有愛網友不認同

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（中央社台北25日電）中共近期公布「推進領導幹部能上能下」新規，明確幹部下台的15種情形，包括政治能力不強等，中國官媒除呼應外，另宣傳新規嚴中有愛，經過努力依然有「上」的機會，但網友們不認同。

中共中央辦公廳日前印發「推進領導幹部能上能下規定」 修訂版，即日起實施，強調堅持以中國領導人習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持全面從嚴治黨。

中共在20大前發布規定，引來官媒陸續呼應，中國紀檢監察報近日表示這無疑是一劑「清醒針」。打破一些尸位素餐者，不犯大錯誤就不會下的美夢。

而中國官媒經濟日報今天刊載評論，也力捧中央亮出了幹部優與劣的標尺、上與下的準繩，要把那些存在一定問題，但還不到嚴重違紀違法程度的幹部調整下來。

這篇評論表示，規定明確了15種情形，幹部應該「能下」，整體而言，主要就是幹部的德、能、勤、績、廉與所任職務要求不符，不宜在現崗位繼續任職。

但文章表示，推進幹部能上能下，要堅持嚴管和厚愛結合、激勵和約束並重，要營造良好氛圍，且組織程序不是冷冰冰，應當體現對幹部關心關愛的溫度。幹部經過努力，能力有了提高，依然有「上」的機會。

不過，新規雖然說主要是調整還不到嚴重違紀違法程度的幹部，但恐怕不是人人有把握不會被點名違紀違法，中國有不少高階官員下場不是被開除就是陷入牢獄之災。

今年20大之前，前中國公安部副部長孫力軍因受賄等罪，被判處死刑緩期2年執行，且被列為「孫力軍政治團伙」的上海市公安局局長龔道安、重慶市公安局局長鄧恢林、山西省公安廳廳長劉新雲，也分別被判處無期徒刑及15年、14年有期徒刑；另前中國司法部長傅政華，22日也被判處死刑緩期2年執行。公安系統前高官被清洗後，這3天內同獲重刑，被視為中共數十年來少見的震懾之舉。

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中國官媒不提新規刪除了屆齡退休、任期屆滿等與習近平相關的條款，而大力宣傳下台的15項標準與嚴管厚愛並重，因此中國網路平台上有留言指，所謂說對被下台的幹部要嚴中有愛，是知易行難。

依照規定，幹部被認定為15種不適宜擔任現職的情況包括：政治能力不過硬，缺乏應有的政治判斷力等；理想信念動搖，在重大原則問題上立場不堅定者；擔當和鬥爭精神不強；政績觀存在偏差，「不能準確把握新發展階段、完整準確全面貫徹新發展理念」等；違背黨的民主集中制原則，獨斷專行或者任人唯親等。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1110925