中共國慶 林志玲楊丞琳等台灣藝人轉發「我愛你中國」

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中共建政73週年，官媒央視新聞1日凌晨0時在微博發文祝賀「國慶」，並附上「我愛你中國」的圖片，歐陽娜娜、林志玲（左）、楊丞琳（右）等多名台灣藝人相繼轉發。（中央社檔案照片）

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（中央社台北1日電）今天是中共建政73週年，官媒央視新聞凌晨0時在微博發文祝賀「國慶」，並附上「我愛你中國」的圖片，歐陽娜娜、林志玲、楊丞琳等多名台灣藝人相繼轉發圖文，表態「祝福祖國繁榮昌盛」。

央視新聞官方微博凌晨0時發文稱，「今天是你的生日，我的中國，願你山河錦繡，願你繁榮富強」，並鼓勵網友轉發文章，寫下美好祝福，一起點亮「國旗」圖示，同時附上一張「我愛你中國」與五星旗的圖片。

歐陽娜娜相隔2分鐘於微博火速轉發，並寫下「祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安 慶祝新中國成立73周年」；王大陸於0時5分時發文，「祝福祖國繁榮昌盛，國富民強」；林志玲於0時14分時轉發，寫下「盛世中華，國泰民安」。

近期因為「吃海鮮」引發輿論風波的楊丞琳，0時20分也轉發央視微博圖文，寫下「願錦繡中華，繁榮富強」，並「祝新中國生日快樂」。

今天轉發「我愛你中國」的台灣藝人還有陳妍希、陳喬恩、汪東城、吳奇隆、文淇、陳立農、張鈞甯等人。

舒淇雖然沒有轉發，但在微博分享了央視轉播天安門升旗典禮的影片，簡短寫下：「國慶快樂！」

不過並非所有到中國大陸發展的台灣藝人都表態，蕭敬騰以及今年在大陸爆紅的劉畊宏、王心凌至截稿並未轉發；去年遭部分中國小粉紅指控為「台獨」的小S，也沒有轉發，她的微博已經將近3個月未更新。

林志玲今天迅速轉發「我愛你中國」，在微博文章討論串引起一些議論，顯示在大陸發展藝人在政治立場面臨的為難。

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一些網友表示，「不清楚林大美人轉發的意圖，而不管她是否願意，都已成為台日融合的最佳代言，確實不適合再來大陸發展」、「不會是想來大陸圈陣子錢吧」、「還記得你是中國人啊？」、「現在肯轉發文章，那上次轉發一個中國時幹嘛保持沉默」。

美國眾議院議長裴洛西8月訪台時，央視新聞曾貼出「只有一個中國」的圖片，藝人紛紛轉發，沒有轉發的藝人還遭小粉紅列名單批判。當時林志玲因為沒有轉發，即遭許多大陸網友辱罵。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111001