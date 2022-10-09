中共20大登場前 多省舉行集中學習培訓

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（中央社台北9日電）中共20大即將召開，香港明報今天報導，由於很多黨代表都是新人，多省近日都召集所選出的20大代表集中學習培訓。

中共第20次全國代表大會將於16日在北京召開，本屆選出2296名黨代表，據明報報導，由於很多黨代表都是新人，近期包括廣西、海南、浙江、河北、天津、江蘇、雲南等省份都組織了各自的20大代表學習培訓會議。

其中海南省委書記沈曉明9月27日主持召開「海南省出席黨的二十大代表集中履職學習會」，要求黨代表「正確行使民主權利，展示海南代表的良好形象。要積極宣傳過去5年和新時代10年海南事業發展取得的成就，發出海南聲音，講好海南故事」。

此外，「河北省出席二十大代表履職學習班開班」9月28日開班後，省委書記倪岳峰、省長王正譜次日與黨代表座談時，要求要認真討論好20大報告，審議好黨章修正案，「切實把思想行動統一到黨和國家取得的舉世矚目成就上來，統一到黨中央對國際國內形勢的科學判斷上來，統一到黨中央一系列戰略部署上來」。

廣西自治區黨委書記劉寧近日則在「黨的二十大廣西代表團赴京參會前集中學習動員會」表示，「當選黨的全國代表大會代表，是一名共產黨員的崇高榮譽，要倍加珍惜政治榮譽」。

另據廣西廣播電視台昨天報導，劉寧要求代表們「要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，牢記囑托，勇擔使命，盡職盡責，盡心盡力，緊跟偉大領航人」。

中共20大召開前，被視為20大預備會議的19屆七中全會今天舉行，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111009