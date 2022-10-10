李奧納多批濫捕 農民日報：中國人吃魚靠自己養

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（中央社台北10日電）美國影星李奧納多狄卡皮歐近期批評中國濫捕，海洋生態敲警鐘，中國官媒農民日報今天刊文回擊，稱中國人吃魚靠自己養，反而是歐美國家自養水產品產量很低，主要靠海洋捕撈和進口，應為海洋漁業資源的消耗負責任。

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio） 被中國粉絲稱為「小李子」，近期在推特發文，稱中國耗盡了本國沿海的漁業資源，遠洋漁船還航行到世界其他海域繼續深海捕撈，認為這種做法對當地經濟以及海洋物種的可持續性敲響了警鐘。

農民日報今天發文回擊，稱針對中國漁民到底在海裡捕了多少魚？誰在破壞海洋生態，是中國人捕撈還是發達國家消費？這些都需要好好分辨。

這篇文章表示，中國水產品年消費量約6800萬噸，2021年的水產品總產量約6690萬噸，海水和淡水養殖量約5400萬噸，養殖量占消費量和總產量的8成。也就是說，「中國人吃魚主要是靠自己養」。且中國是世界上主要漁業國家中唯一養殖產量超過捕撈產量。

關於中國漁民到底在海里捕了多少魚？文章指中國海鮮65％都是靠養殖，2021年海水養殖產品2211.14萬噸，海洋捕撈951.46萬噸，遠洋漁業產量僅為224.65萬噸。

農民日報說，從金額看，中國是世界上最大的水產品出口國，歐盟則是最大的單一進口市場，最大的水產品進口國是美國。

公開數據顯示，歐盟2019年捕撈產量482萬噸，養殖產量137萬噸，進口水產品達615萬噸；美國2019年捕撈產量480多萬噸，養殖49萬噸，進口336萬噸。

文章認為，歐美等發達國家自養水產品產量很低，主要靠海洋捕撈和進口。既然如此，就需要為海洋漁業資源的消耗負主要責任。

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農民日報強調，中國人吃魚，不是靠捕撈向大自然無限制地索取，而是靠自力更生大搞養殖業，本身就是在保護海洋；中國不僅解決了14億人自己的吃魚問題，還為全世界人民提供了大量優質水產品；不僅把自己家門口的海域養護好，還在公海自主休漁做表率，號召各國一起把公海資源養護好。

文章指名李奧納多狄卡皮歐作為全球知名的公眾人物，關注環保事業值得認可，但是必須建立在科學嚴謹的調查基礎上，需要以客觀詳實的數據為支撐，而不是僅僅依賴自己的影響力張口一說，更不應該摻雜其他因素和目的。（編輯：唐佩君/曹宇帆） 1111010