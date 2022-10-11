黨媒開足馬力 中共20大前為動態清零護航

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（中央社記者邱國強北京11日電）中共20大前夕，黨媒開足馬力為「動態清零」護航。繼人民日報連2天發文辯護後，新華社今天跟進，指中國防疫未到「鬆口氣」的時候，動態清零是現階段成本最低的「最佳選擇」。

中國近日疫情出現增溫，且分散各地，部份地區強力執行接近封城、封區的靜態管理等封控措施，在中共20大即將召開之際引發民怨，也引起官方關切。

為此，在新華社今天發表評論前，中共官媒人民日報連續先後在10日及今天，分別以「躺平沒有出路」及「動態清零可持續且必須堅持」為題發表文章，反覆堅持「動態清零」防疫的必要性，並反對中國比照國外與病毒共存的「躺平」作法。

新華社今天以「增強定力耐力，疫情防控絕不能『躺平』」為題發表評論文章說，剛過去的十一長假，中國有部分地區疫情出現反覆，防控仍面臨較大壓力。這再一次證明，疫情防控絕不能放鬆。

文章說，「躺平沒有出路」。目前絕大多數「躺平」國家付出了「巨大代價」，感染COVID-19病毒仍是一些國家人民的主要死因之一，「長新冠症狀」負面影響也不容小覷。而多名外國專家說，COVID-19後遺症還導致醫療成本增加、勞動力減少，對經濟發展將產生負面影響。

這篇文章又說，實踐已經反覆證明，第9版防控方案對Omicron變種病毒是「行之有效」的，中國「完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零」。

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文章提到，面對複雜的疫情形勢，關鍵是要克服「麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態」，抓實抓細疫情防控各項工作。一方面必須落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展；另一方面也要防止「簡單化、一刀切和層層加碼」，進一步提高防控的科學精準水平。

這篇文章最後強調，中國防疫還遠未到可以「歇歇腳」、「鬆口氣」的時候。「動態清零」是現階段基於中國當前疫情形勢的「最佳選擇」，是「綜合社會成本最低的抗疫策略」。（編輯：陳沛冰）1111011