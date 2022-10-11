電動車銷量增 中國汽車出口量超越德國

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（中央社台北11日電）中國汽車出口規模快速擴張，今年8月達30.8萬輛，累計今年前8個月出口量191萬輛，僅次日本超越德國，最主要助力是新能源車銷售大增。

陸媒「正觀新聞」報導，中國8月汽車出口量達30.8萬輛，年增65%，是歷史上首次超過30萬輛；而1到8月累計汽車出口量191萬輛，年增47.5%，這一數字已經接近去年全年的出口量，且超越了德國的汽車出口量，僅次於日本。

報導指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，國際汽車產業遭遇嚴重的晶片短缺，再加上2021年下半年以來鋁等汽車主要原材料大幅漲價，讓不少企業遭受壓力，在此情況下中國汽車出口卻出現逆勢增長，主因是新能源汽車（電動車）1至8月出口量累計34萬輛，年增逾9成，是最大推手。

太平洋證券報告認為，在晶片供應短缺導致全球車企承壓的背景下，中國汽車產業鏈相對完備，同時，一些政策也為汽車出口提供了有力支持。

例如中國商務部表示支持新能源汽車企業加快建設海外營銷和售後服務網路，加大品牌宣傳推廣力度。鼓勵有條件的中資銀行境外機構提供境外消費金融產品。研究拓寬出口運輸管道，通過中歐班列運輸新能源汽車等。

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不過，中國新能源車產業雖然快速發展，但因尚未建立健全的營利模式導致利潤低，加上傳統車企陸續布局新能源車市場造成競爭壓力，「賣車賠錢」現象尚待扭轉。

其中被稱為中國「造車新勢力」的新能源車企業蔚來、小鵬、理想3家企業今年上半年淨虧損達人民幣95.94億元（約新台幣422億元），產銷量持續成長，但難以盈利的隱憂一直存在。（編輯：唐佩君/張淑伶）1111011