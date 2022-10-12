王岐山出國開會 返國若隔離恐無法出席中共20大

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（中央社記者邱國強北京12日電）中國外交部11日宣布，中國國家副主席王岐山今明兩天率團赴哈薩克出席「亞信峰會」。由於中共20大將於16日開幕，若依中國現行的入境7+3隔離規定，王岐山恐全程無法與會。

中國外交部發言人毛寧11日下午在例行記者會上宣布，王岐山應「亞洲相互協作與信任措施會議」主席國哈薩克政府邀請，將率團前往出席12至13日在哈國首都阿斯塔納（Astana）舉行的亞信第6次峰會。

雖然中國國內仍執行嚴厲的「動態清零」防疫政策，但中國對外的高層外交9月起漸趨活絡。先是國家主席習近平於14至16日出訪哈薩克及烏茲別克，並出席上合組織峰會，在17日凌晨返國。

隨後，王岐山作為代表前往倫敦，先後出席18至19日舉行的已故英國女王伊麗莎白二世遺體告別式及國葬。

習近平17日凌晨返國後，一度沒有任何公開行程，還曾在海外網路引發諸如政變等傳言，直到27日才率領眾多中共黨政要員前往北京展覽館，參觀為中共20大造勢的「奮進新時代」主題成就展，中間隔了10天。消息人士當時指出，習近平自中亞返國即依官方規定，執行10天的隔離。

另一方面，習近平27日率員參觀「奮進新時代」展時，王岐山也未出席，同樣也正依規定接受10天的隔離。至9月30日上午，王岐山即緊跟在習近平等中共政治局七常委之後，前往人民英雄紀念碑參加每年例行的獻花儀式。

基於上述情況，外界推斷，王岐山最快也將在13日返國。若依中國防疫規定，王岐山必須到23日才能解除隔離。而中共20大將於10月16日登場，以往例的7天會期推算，大會將在22日閉幕。也就是說，王岐山若依規定接受隔離，將全程無法出席20大會議。

同時，預定今天閉幕的中共19屆七中全會，將決定20大的主席團常務委員名單。依慣例，包括王岐山在內的中共離任政治局常委，也將被列入黨代會的主席團常務委員。而王岐山若無法與會，是否還會被選為20大主席團常務委員，受到關注。（編輯：吳柏緯）1111012