廣交會連續6屆線上展 部分服務延至2023年

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（中央社台北15日電）有中國外貿晴雨表之稱的廣交會今天開幕，自2020年疫情發生以來，本屆廣交會已經是連續第6次線上辦展。這次展會除了預約洽談時間維持10天外，其他如線上展示等功能將延長至5個月之久。

經濟觀察網報導，第132屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日上午舉行線上開幕儀式。廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家在開幕儀式上說，這屆的突破之一是服務時間，從本屆起，線上平台將全天候為中外貿易交流提供便捷服務。

廣交會線上展始於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，第127屆廣交會是首次線上辦展，當時展期是10天。到了第130屆是線上線下融合辦展。

本屆廣交會，除開展商連線、預約洽談功能還是10天外，其他功能，例如在線展示、即時溝通、貿易配對、大會服務等功能，將延長至2023年3月15日，有5個月之久。

疫情與相關的封控措施所致，中國許多外貿企業今年特別艱辛。據報導，廣東省省長王偉中在開幕儀式致辭中表示，希望廣大企業用好線上平台，積極洽談合作，爭取達成更多合作訂單。

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廣交會曾有「中國第一展」之稱，在疫情中以轉為線上的方式堅持舉辦，不過，有更多展會則是被迫延期或取消。

財新網報導，截至10月9日，全國已有200多場原定在10月舉辦的展會宣布延期。展會在北京、上海、廣州、深圳、杭州、寧波等全國40餘個城市，涉及家居電器、服裝紡織、汽車、食品、建築、漁業、工業品、文化娛樂等多個行業。部分展會宣布延期至2022年底、2023年，而更多的展會則表示：舉辦時間待定。（編輯：張淑伶）1111015