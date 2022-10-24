分析：習近平連任贏者全拿 醞釀政局動盪風險

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（中央社台北24日電）中共總書記習近平第3任期推翻鄧小平設立的接班人制度又沒選定接班人，專家分析，毛澤東當家期間即因接班空窗，死後黨內陷入激烈權鬥，而習走毛的老路，恐怕中國人民將重嚐苦頭。

美國之音（VOA）今天報導，旅居美國的時事評論員程翔指出，中共在毛澤東執政期間未設立接班人制度，直接引發他死後黨內激烈的權力鬥爭。

他說，接班的鄧小平為化解政局動盪，才定下集體領導的制度，禁止個人崇拜，也否定終身任期制，並立下隔代指定接班等規矩。

沒想到僅歷經江澤民和胡錦濤兩代領導人，鄧典範就蕩然無存，程翔說，習走毛的老路，這也意味著，中國人民恐怕要重嚐毛澤東集權時期所吃過的苦頭。

程翔悲觀，習近平的「國進民退」政策勢必衝擊經濟，並擔憂習近平力拚3連任期間，高舉「解決台灣問題或實現中華民族偉大復興」的旗號，壓制黨內異議或對台文攻武嚇。

他說，如今習連任成功後，一旦習近平有心兌現承諾，意味著兩岸關係將更趨緊張，而中國境內的治理也將進入更緊縮自由和公民權的黑暗時期。

程翔表示，台灣議題勢將牽扯整個東亞與世界局勢，若習近平亟欲於2027年也就是解放軍建軍百年解決台灣，那就意味著未來5年，整個世界將進入非常動盪不穩定的階段。

旅居台北的民運領袖王丹23日透過臉書發文稱，分析最新一屆的常委名單，看不出有任何潛在的接班人，這代表習近平打算繼續爭取第四任、第五任，甚至終身任期，如此將形成中共的接班危機。

此外，習近平任命近臣親信入常入局，政大國關中心主任寇建文指出，習近平最新人事布局再次證實他用人唯親。

他說，習首先解決屬於「敵群」（政敵）的人（如周永康、令計劃），接下來藉著召開20大矛頭針對胡春華這些非我族類的「他群」，剩下來都是習近平的人馬。

寇建文表示，入常的政治局常委清一色都是習近平的昔日部屬或親信，勢必造成中共黨內原先設計的「集體領導」未來將蕩然無存，只剩習近平一人獨攬大權，其他人都得唯命是從。

台大政治系榮譽教授明居正則分析，中央政治局常委會權力結構失衡，習近平越來越難聽到逆耳的真話。

例如防疫硬拚清零、戰狼外交雖引發反彈，習近平一意孤行，全然不顧可能造成的傷害或代價。

明居正說，背後原因即在於習近平的權力10年來一路攀升所帶來的盲目自信，再加上身邊幕僚的噤聲。

他表示，如此可能不恰當擴大了習近平的信心，自認所向披靡，東昇西降，東強西弱，中共有的時候會被自己文宣騙倒，還想拿文宣去騙他人，結果卻是騙自己。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111024