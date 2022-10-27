港媒：0+3入境安排未能吸引旅客來港

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（中央社記者張謙香港27日電）據報導，香港當局已實施約一個月的「0+3」入境防疫安排未能如期吸引大批海外旅客來港；有業界代表呼籲當局盡快實施「0+0」方案。

明報今天在報導中表示，「0+3」入境防疫安排已實施一個月，比對實施前後一個月的機場出入境旅客人次，入境人次由16萬多增至實施後的逾22萬，增幅35%，但當中非本地旅客的入境人次僅上升8.97%。

此外，出境旅客人次由「0+3」實施前的17萬多人次增至實施後的24萬，增加40%。

數據顯示，出入境旅客都是以港人為主，香港居民的入境人次由接近11萬增至逾16萬，增加49%；出境人次由逾12萬增至逾18萬，增加超過5成。

報導引述旅遊業議會總幹事楊淑芬說，上述數字合乎預期，他們早已認為「0+3」對於吸引外地旅客完全沒有幫助，因為本地仍有核酸檢測等檢疫措施，無法便利旅客來港。

她並說，即使港府推行「0+0」，也只是旅遊業復甦的開始，因為香港入境遊生意過往有8成是大陸旅客，若香港一直無法與大陸通關，都只能做兩成生意。

她期望港府可以考慮以「團出團入」方式讓大陸入境旅行團到香港的指定餐廳或景點進行入境遊，讓業界做一點生意。

報導又引述中文大學酒店及旅遊管理學院副教授尹振英說，「0+3」有如「輸血」給其他國家，因香港無法吸引旅客入境，但港人卻不斷出境，以致消費力外流。

尹振英說，即使香港實施「0+0」，也不代表能夠吸引外地客；他呼籲政府盡快廢除令旅客感到麻煩的防疫措施，通關後也要推出歡迎旅客的措施，比如給予旅客特別的消費優惠等。

所謂的「0+3」防疫措施是港府針對海外旅客抵港後的防疫安排，即不需要強制隔離檢測，只有3天醫學監測，期間可以外出，但不能到需要檢疫證明的地方，比如遊樂園和餐廳等。（編輯：周慧盈）1111027