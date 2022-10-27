成本飆 中國前3季規模以上工業企業利潤年減2.3%

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（中央社記者李雅雯上海27日電）中國國家統計局今天發布統計，因企業經營成本水準較高，前3季全國規模以上工業企業實現利潤總額年減2.3%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額降幅高達9.3%。

國家統計局官網27日發布統計資料，1至9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額6兆2441.8億元，年減2.3%。根據這份統計調查範圍定義，規模以上工業企業所指為「年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位」。

以企業類別來看，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額2兆0947.9億元，年增3.8%，為唯一正成長；股份制企業實現利潤總額4兆5593.4億元，年減0.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1兆4814.5億元，年減9.3%；私營企業實現利潤總額1兆7005.0億元，年減8.1%。

在這些規模以上工業企業中，以業別分組來看，採礦業實現利潤總額1兆2469.6億元，年增76.0%；製造業實現利潤總額4兆6259.6億元，年減13.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3兆712.5億元，年增4.9%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，1至9月份規模以上工業企業效益呈現幾個特點，工業企業營收較快成長，利潤降幅有持續收窄情形，顯示隨著經濟一攬子政策落地，經濟加快復甦腳步；單看9月份，工業企業利潤降幅較8月收窄6個百分點。

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朱虹分析，採礦業利潤保持高成長，這是受到大宗商品價格高位運行等因素影響，採礦業年初以來累計實現利潤較多。電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤明顯回升，電力行業是因為用電需求增加、煤炭價格漲幅回落等因素帶動。

朱虹指出，工業企業有復甦態勢，不過仍可見利潤成長較去年同期下降，這是因為企業經營成本水準較高，部分行業和企業生產經營存在一定困難，加上國際政治經濟情勢更加嚴峻複雜，工業企業效益恢復仍有風險挑戰。（編輯：唐佩君）1111027