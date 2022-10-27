習近平率政治局常委赴延安 重溫毛澤東

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（中央社台北27日電）中共總書記習近平今天率政治局常委全體到陝西延安「瞻仰革命紀念地」，重溫與毛澤東相關的黨史。他說，新一屆中央領導集體將弘揚「延安精神」，堅定正確的政治方向，並提到要大力弘揚自力更生、艱苦奮鬥精神。

新華社報導，中共20大閉幕不到一週，習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，專程從北京前往陜西延安，瞻仰延安革命紀念地。

習近平強調，「要弘揚偉大建黨精神，弘揚延安精神，堅定歷史自信，增強歷史主動，發揚鬥爭精神，為實現黨的20大提出的目標任務而團結奮鬥」。

習近平等人上午首先參觀中共七大會址。隨後他們再參觀毛澤東舊居、到延安革命紀念館參觀「偉大歷程——中共中央在延安十三年歷史陳列」。

1945年，中共在延安楊家嶺召開第七次全國代表大會。習近平表示，七大通過「延安整風」，使全黨團結在毛澤東的旗幟下，實現了黨的空前統一和團結；在思想上，確立了毛澤東思想在全黨的指導地位，把毛澤東思想寫入了黨章。在組織上，形成了一支高舉毛澤東旗幟的久經考驗的政治家集團。他稱，中共七大在黨史上具有極其重要的地位。

報導說，參觀結束時，習近平發表重要講話。他說，從1935年到1948年，中共中央在延安13年，「扭轉了中國前途命運」。

他說，自己在延安地區生活勞動了7年，對此地十分熟悉。「這次和中央政治局常委同志一起來，就是要宣示新一屆中央領導集體將繼承和發揚延安時期黨形成的優良革命傳統和作風，弘揚延安精神。」

習近平說，「堅定正確的政治方向是延安精神的精髓」。全黨同志要堅持正確政治方向，堅決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅決落實黨中央決策部署。

他還說，當年中共中央和紅軍在延安後，由於敵人的軍事包圍和經濟封鎖，條件十分艱苦；軍民積極響應毛澤東發出的「自己動手、豐衣足食」號召。「全黨同志要大力弘揚自力更生、艱苦奮斗精神，無論我們將來物質生活麼豐富，自力更生、艱苦奮鬥的精神一定不能丟」，腳踏實地、苦幹實幹，集中精力辦好自己的事情，把國家和民族發展放在自己力量的基點上。

習近平還以中共延安時期的歷史為例，表示全黨同志要「發揚鬥爭精神、提高鬥爭本領，堅決戰勝前進道路上的各種困難和挑戰，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地」。

回顧5年前中共19大結束後一週，習近平也曾率領當時新誕生的政治局常委們，在2017年10月31日從北京南下到上海中共一大會址和浙江嘉興南湖紅船，重溫當年中共創黨歷史，展現中央領導團隊「不忘初心、牢記使命」。（編輯：張淑伶）1111027