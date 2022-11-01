北京：將在香港設立國際調解院籌備辦公室

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（中央社記者呂佳蓉台北1日電）根據中國外交部官網，中國官方確定將在香港特區設立國際調解院籌備辦公室。這是一個政府間國際組織，將為和平解決國際爭議提供平台。

據中國外交部官網消息，今年10月21日，中國外交部與香港特區政府簽署了「關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排」，明確國際調解院籌備辦公室落地香港的具體事宜。

中國外交部稱，國際調解院籌備辦公室設在香港主要考慮到其優越的地理位置，便利的營商環境，特別是香港的法律體系成熟，在提供法律服務包括調解方面優勢獨特。籌備辦公室設在香港將有助於國際調解院的籌備、未來運作及推廣。

國際調解院籌備辦公室預計將自2023年起組織開展建立國際調解院的公約談判。

據香港01報導，中國與多國共同起草並簽署「關於建立國際調解院的聯合聲明」（下稱：「聯合聲明」），決定共同發起建立國際調解院。國際調解院將是一個由各方共同協商建立的政府間國際組織，將為和平解決國際爭議提供一個新平台。

香港律政司司長林定國在中國外交部駐港特派員公署，簽署中國外交部與特區政府的「關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排」。

林定國指出，對在香港特區設立國際調解院籌備辦公室深表歡迎。「這體現了國家大力支持香港在『一國兩制』下保持獨特地位，亦標誌著簽署『聯合聲明』的國家對籌備辦公室設於香港特區投下信任一票。」

林定國說，相信這將加強香港特區作為中國「十四五規劃」及「粵港澳大灣區發展規劃綱要」下的亞太地區國際法律和爭議解決服務中心的地位。（編輯：張淑伶）1111101