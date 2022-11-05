港政府顧問：香港有實力再放寬入境檢疫措施

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（中央社台北5日電）香港目前實施「0+3」入境檢疫措施，香港政府顧問專家、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，香港有實力可以再放寬一些入境檢疫措施。

據香港電台、明報等港媒報導，許樹昌今出席一個電台節目被問及，香港在今年底有無可能實施「0+0」，他做了上述表示。

許樹昌說，隨著疫情接種率越來越高，香港民眾容易獲處方口服藥，加上疫苗通行證，香港有實力可以再放寬一些入境檢疫措施。

不過，他表示，政府當局與廣東方面有聯防聯控，若放寬得太快及太鬆，可能會影響與中國大陸通關的協議，他相信這是關鍵。

許樹昌也指，香港的入境實施「0+3」後多了人外遊，境外移入病例占整體約8%至9%，但境外移入病例6成都在機場找到，暫時看不到放寬入境對整體疫情有很大影響。

有關香港社交距離措施放寬，他則說要再觀察，現在有疫苗通行證，且不少人常做快速測試，疫情出現大反彈的風險很小。

香港政府在9月下旬放寬入境檢疫限制，9月26日起實施「0+3」，從海外或台灣經機場抵港人士，抵港後不需再在酒店隔離，只需3天家居醫學監測，期間可外出。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1111105