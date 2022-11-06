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加拿大令3中企退出礦產投資 北京將採必要措施

2022/11/6 17:13（11/6 17:38 更新）
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加拿大2日勒令3家中國企業撤出其在加拿大稀土礦物公司的股份。圖為江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。（中新社）
加拿大2日勒令3家中國企業撤出其在加拿大稀土礦物公司的股份。圖為江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。（中新社）
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（中央社台北6日電）加拿大政府2日以「國家安全」為由，勒令3家中國企業撤出其在加拿大稀土礦物公司的股份。中國商務部今天表示，敦促加方「停止將經貿問題政治化」，並聲稱將採取必要措施維護中企權益。

當地時間2日晚間，加拿大政府發布公告，根據此前對當地關鍵礦產資源投資的審查，要求中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛澤鋰業國際有限公司、藏格礦業投資（成都）有限公司3家中資企業剝離其在加拿大鋰資源項目中的投資。

根據中國商務部官網，其發言人就此事以「答記者問」方式回應。

這名發言人說，中方對加方以國家安全為名，干擾阻斷中加企業正常商業合作的行為表示堅決反對。

他宣稱，中加都是全球礦產供應鏈的重要環節。中國企業在加拿大礦產領域投資，是完全基於市場經濟原則和企業發展需求的商業行為。加方泛化國家安全概念，人為設置障礙，違背市場規則，損害了中加有關企業的商業利益，削弱全球投資者對加投資環境的信心，不利於加產業發展及全球礦產供應鏈穩定。

他表示，敦促加方認真對待中方關切，停止將經貿問題政治化，為包括中國在內的各國投資者營造公平、公正、透明和非歧視的營商環境。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

據外電報導，加拿大工業部部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）說，加拿大國家安全和情報機構對這些中企進行了「嚴格審查」，才做出要求退出股份的決定。

稀土礦物被認為對未來的綠色科技至關重要，且已應用在電子、航太、汽車和國防工業中。加拿大10月下旬宣布加緊限制外國國有企業對加國稀有礦物的投資，只有「特殊情況下」才會准許投資。

加拿大官方列出31種其認為關乎自身經濟繁榮的「關鍵礦物」，包括用於太陽能板、風力渦輪機和電動汽車電池的鈷、鋰和錳。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111106

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