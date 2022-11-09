新疆因疫管制 女子辦證遭索價1.3萬加陪睡4次

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（中央社記者邱國強北京9日電）新疆因疫情啟用「離疆證」制度後弊端叢生，不但有不肖分子在高速公路休息站向滯留貨車司機兜售通行證，更有不肖分子要求女性支付人民幣3000元加陪睡4次方可辦離疆證的情事。

綜合網路訊息及中國媒體報導，中國網路6日瘋傳一段錄音，內容是一名女子向不肖分子詢問「離疆證」辦理事宜。不肖分子答覆，自己的「兄弟」在新疆疫情指揮部工作，「打通電話」就可幫忙辦證，要提供身分證號、出疆申報等文件截圖，並「先付款」。

根據錄音內容，女子接著詢問價錢。不肖分子回答，他的「兄弟」給別人辦都是收8000元，給他辦則收5000元。而他告訴「兄弟」女子是自己的妹妹算便宜一點，就只收3000元（新台幣約1.33萬元），但要外加陪睡4次。

不肖分子並說，2天後就會把「離疆證」開出來，如果開不出來則全額退款。他接著宣稱，女子所在的烏魯木齊經濟開發區受疫情影響已經「全軍覆沒」，辦「離疆證」會有一定難度。

這段錄音在中國網路瘋傳後，引起眾多網友撻伐。在要求嚴辦的呼聲高漲下，烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）公安分局7日發布通報指出，經初步核查，上述錄音的男子是家住區內、現年30歲的李嫌，係「冒充防疫工作人員」，目前已被捕，案件正在偵辦中。

除「陪睡」事件外，中國網路上還流傳一段影片，有不肖分子在烏魯木齊市高速公路上的三坪服務區，向3名因疫情受困的貨車司機兜售貨車通行證，還聲稱自己光是2020年就賣掉8000張通行證，而今年這波疫情也已經賣掉20張。

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烏魯木齊公安局對此也通報，上述兜售貨車通行證的男子張嫌，已於7日凌晨1時被捕歸案，並對其他3名涉案者展開調查取證。通報聲稱，張嫌在偵訊中交代，自己在網傳影片中宣稱的8000多張通行證「均屬自己偽造」。

儘管警方發布上述2份通報，中國網友仍然對新疆因疫情制定的「離疆證」、通行證等限制措施大加質疑。不少人更懷疑，通報說歹徒兜售的通行證都屬偽造，很難讓人相信。如果沒有裡外勾結，哪能讓他偽造8000張證件？還能讓人「騙財騙色」？（編輯：周慧盈）1111109